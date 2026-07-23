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FK Partizan i škotski Rendžers postigli su dogovor o transferu dosadašnjeg kapitena crno-belih, Vanje Dragojevića u redove kluba iz Glazgova.

1/8 Vidi galeriju Vanja Dragojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dvadesetogodišnji fudbaler je prošao sve mlađe selekcije Partizana, dok je važnu etapu u njegovom fudbalskom razvoju predstavljao i period proveden u Teleoptiku. Za prvi tim Parnog valjka debitovao je u martu 2025. godine, u crno-belom dresu odigrao je ukupno 52 zvanične utakmice i postigao četiri gola, a na 34 meča predvodio je ekipu sa kapitenskom trakom.

Uprkos mladosti, profesionalnim odnosom prema obavezama, borbenošću i karakterom postao je jedan od najomiljenijih igrača nove generacije Partizanovih fudbalera, cenjen među saigračima i navijačima.

- Sve što sam kao fudbaler postao, najvećim delom dugujem Partizanu. Od dečaka koji je napravio prve fudbalske korake u crno-belom, do kapitena koji je imao čast da predvodi svoj klub – svaki trenutak bio je poseban i zauvek će ostati u mom srcu. Hvala za sve uspomene, lekcije, prijateljstva i emocije koje ću nositi sa sobom kroz ceo život. Odlazim, ali deo mene zauvek ostaje u Humskoj. Volim te, Partizane!

Transfer u jedan od najvećih i najtrofejnijih klubova škotskog fudbala predstavlja važan korak u njegovoj karijeri, ali i još jednu potvrdu Partizanove strategije razvoja mladih igrača i njihovog afirmisanja na velikoj evropskoj sceni.

FK Partizan se zahvalio Vanji na svemu što je pružio u crno-belom dresu i poželeo mu mnogo uspeha u nastavku karijere.