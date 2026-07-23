Slušaj vest

Kigen, koji je ove sedmice preminuo u 75. godini, ostavio je dubok trag u oba kluba, u Liverpulu kao jedan od najboljih igrača svoje generacije, a u Njukaslu kao fudbaler i kasnije trener.

Njukasl je saopštio da je u kontaktu sa Liverpulom kako bi se na dostojan način obeležilo sećanje na nekadašnjeg kapitena Engleske.

Klub će, zajedno sa navijačkim grupama i rukovodstvom Premijer lige, organizovati više komemorativnih aktivnosti u njegovu čast.

Fudbaleri prvog tima, ženske ekipe i sastava do 21 godine nosiće crne trake tokom pripremnih utakmica, dok će pred prijateljski meč protiv Gejtsheda biti održan minut ćutanja.

Na utakmicama protiv Bajera iz Leverkuzena i Strazbura 15. i 16. avgusta, kao i na meču ženske ekipe protiv Intera, na video-bimu stadiona u sedmom minutu biće prikazana Kigenova fotografija, uz minut aplauza u znak sećanja na čoveka koji je nosio dres sa brojem sedam.

Njukasl je saopštio i da će, u dogovoru sa porodicom, raditi na trajnom obeležju u čast jednog od najvećih simbola kluba.

Kigen je za Njukasl igrao od 1982. godine, a kao trener se vratio deceniju kasnije i predvodio klub do plasmana u Premijer ligu 1993. godine, kao i do drugog mesta u sezoni 1995/96.

Tokom igračke karijere sa Liverpulom osvojio je tri titule prvaka Engleske, Kup evropskih šampiona, dva Kupa Uefa i FA kup. Nastupao je i za Skantorp junajted, Hamburg i Sautempton, a kao trener vodio je još Fulam, reprezentaciju Engleske i Mančester siti.

Porodica je ranije saopštila da je Kigen bolovao od četvrtog stadijuma karcinoma, a preminuo je okružen suprugom i ćerkama.

(Beta)