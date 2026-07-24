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Mančester siti zvanično je završio transfer engleskog reprezentativca Eliota Andersona iz Notingem Foresta za 116 miliona funti (oko 155 miliona dolara).

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Dvadesettrogodišnji vezni fudbaler potpisao je petogodišnji ugovor, a transfer je postao najskuplji u istoriji Mančester sitija, nadmašivši dolazak Džeka Griliša iz 2021. godine, koji je plaćen 100 miliona funti.

"Mančester siti je jedan od najvećih klubova na svetu i ima izuzetno kvalitetan tim. Čim sam saznao da me žele, bio sam odlučan da ovaj transfer bude realizovan. Svaki fudbaler želi da se dokaže na najvišem nivou, a ovde imam priliku za to", rekao je Anderson.

Anderson je prvo veliko pojačanje Sitija od odlaska Pepa Gvardiole, a dolazi u klub koji je ovog leta preuzeo bivši trener Čelsija Enco Mareska.

Sportski direktor Mančester sitija Ugo Vijana istakao je da je Anderson jedan od najtalentovanijih mladih vezista na svetu.

"Eliot donosi energiju, izuzetan rad na terenu i odličan pregled igre. Njegov napredak poslednjih godina bio je impresivan, a sa samo 23 godine ima ogroman prostor za dalji razvoj. Verujemo da u Mančester sitiju može da postane kompletan vezni igrač", rekao je Vijana.

Anderson je ponikao u Njukaslu, a u Notingem Forest je stigao 2024. godine, odakle se izborio i za mesto u reprezentaciji Engleske.

Bio je član selekcije Tomasa Tuhela koja je osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu.