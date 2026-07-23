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Kapiten hrvatske reprezentacije iskoristio je opciju predviđenu u dosadašnjem ugovoru i produžio vernost „rosonerima“ do 30. juna 2027. godine.

"Budućnost i dalje nosi njegovo ime. Lukina priča sa Rosonerima se nastavlja", poručio je Milan na društvenim mrežama.

Iskusni hrvatski reprezentativac stigao je na "San Siro" u leto 2025. bez obeštećenja, iza sebe ostavivši veličanstvenih 13 godina i čak 28 osvojenih pehara u dresu madridskog Reala.

U svojoj debitantskoj sezoni upisao je 37 nastupa na svim frontovima uz dva postignuta gola i ulogu glavnog rešitelja na terenu, uprkos tome što ga je povreda jagodične kosti odvojila od terena u samoj završnici šampionata.

1/9 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Kako prenosi italijanska "Gazzetta dello Sport", Modrić će i u narednoj godini inkasirati zagarantovanih 3,5 miliona evra, dok bi kroz ostvarene bonuse njegova zarada mogla da dostigne i cifru od 4,5 miliona evra.