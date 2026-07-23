BUM! LUKA MODRIĆ JE POTPISAO! Kraj svim spekulacijama - evo gde legendarni Hrvat nastavlja karijeru, poznato je i koliko će zarađivati!
Kapiten hrvatske reprezentacije iskoristio je opciju predviđenu u dosadašnjem ugovoru i produžio vernost „rosonerima“ do 30. juna 2027. godine.
"Budućnost i dalje nosi njegovo ime. Lukina priča sa Rosonerima se nastavlja", poručio je Milan na društvenim mrežama.
Iskusni hrvatski reprezentativac stigao je na "San Siro" u leto 2025. bez obeštećenja, iza sebe ostavivši veličanstvenih 13 godina i čak 28 osvojenih pehara u dresu madridskog Reala.
U svojoj debitantskoj sezoni upisao je 37 nastupa na svim frontovima uz dva postignuta gola i ulogu glavnog rešitelja na terenu, uprkos tome što ga je povreda jagodične kosti odvojila od terena u samoj završnici šampionata.
Kako prenosi italijanska "Gazzetta dello Sport", Modrić će i u narednoj godini inkasirati zagarantovanih 3,5 miliona evra, dok bi kroz ostvarene bonuse njegova zarada mogla da dostigne i cifru od 4,5 miliona evra.