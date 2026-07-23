Slušaj vest

Crno-beli su veliki favoriti, a Igor Savić, srpski trener, veruje u Partizan, ali smatra da će navijači morati da imaju mnogo strpljenja za ovaj tim i Sašu Ilića kao novog trenera.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

"Biće to prvi evropski meč Saše Ilića kao trenera. Partizan je pretrpeo promene u igračkom kadru, sada je tranzicionom trenutku i to je težak period za navijače. To je uspešni put oporavak i finansijske stabilizacije kluba. Treba im dati podršku, Partizan je dosta kvalitetniji, ali neće to biti lak meč. Očekujem da izbore dobar rezultat", poručio je Savić za "Legalbet".

Ilić je legendarni kapiten i jedan od simbola Partizana, ali se Partizan godinama nalazi u ozbiljnoj krizi i kaska za Crvenom zvezdom.

"Vidi se da je drugačiji pristup igri i da su novi igrači. Potreban je period, to je kod nas trenera uvek problem, Partizan je veliki klub, pa je, očekivano, i pritisak javnosti ogroman. Nadam se da je Saša svestan šta je preuzeo i da će uspešno sve prebroditi", dodao je bivši trener velikog broja srpskih klubova.

Poslednji put je Partizan osvojio titulu još 2017. godine, a od sezone 2022/2023 nike igrao grupnu fazu UEFA takmičenja.