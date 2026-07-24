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Do prošle godine ime Alekse Kuljanina nije bilo poznato široj fudbalskoj javnosti.

Talentovani ofanzivni vezista rođen početkom 2004. godine, do skora je igrao u nižim ligama.

1/5 Vidi galeriju Aleksa Kuljanin, fudbaler Železničara iz Pančeva Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ponikao u Straži, igrao u Partizanu

Fudbaler, poznat po dominantnoj levoj nozi, prve korake je napravio u rodnoj Straži, selu kraj Loznice.

Put ga je odveo u Partizan, a nakon jedne sezone obreo se u Inđiji, za koju je nastupao četiri godine, od toga dve za omladinski sastav.

Bio je na pozajmici u Slovenu iz Rume, da bi sredinom prošle godine potpisao za Železničar iz Pančeva.

Iako je protiv Brage na istorijskom evropskog debiju "Dizelke" iz Pančeva igrao tek nešto više od 10 minuta, oduševio je fudbalsku javnost. Železničar je u finišu meča, na krilima Kuljanina, potpuno stisnuo slavnog rivala u njihov kazneni prostor, ali prosto sreća nije bila naklonjena domaćinu.

Bio je toliko dobar da su mnogi selektoru Veljku Paunoviću, koji je uživo gledao meč na SRC "Mladost" preporučili da ga pozove na neka naredna okupljanja A tima. Poigravanje s igračima Brage, driblinzi, prodori... nagrađeni su aplauzima publike u Pančevu.

Do tada, Kuljanin pamti igre za mlađe reprezentativne selekcije i gol za pobedu protiv Rumunije u duelu mladih selekcija dve zemlje.

Odbio Bosnu zbog Srbije

Zanimljivo je da je momak rođen u Zvorniku imao poziv reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali se odlučio za Srbiju.

"Da, imao sam poziv i to mi je bila velika čast, ali Srbija je oduvek bila moj san i osećam da je ovo pravi put za mene", rekao je Kuljanin jednom prilikom.

Zanimljivo je svakako da je pre dolaska u Železničar prošlog leta, Kuljanin radio i kao konobar. Jednostavno, to je realnost u niželigaškom fudbalu, da igrači imaju dodatni izvor prihoda.

"Nekako sam uspeo da ujutru odradim trening, od četiri do 12 sati da radim u tom kafiću i igraonici. To su držali moji dobri drugari i meni je bilo lepo.