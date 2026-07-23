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Nije počelo dobro po Novosađane, favorizovani "kopljanici" su poveli već u 3. minutu.

FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon brze kontre Ajaksa i centaršuta lopta dolazi do Klasena koji je iz drugog  pokušaja postigao gol.

Rosić je odbranio prvi njegov pokušaj iz voleja, ali kod drugog šuta je bio nemoćan.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Vojvodina - Ajaks Izvor: Kurir