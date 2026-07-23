Fudbaleri Vojvodine i Ajaksa sastaju se u utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
HLADAN TUŠ U NOVOM SADU: Ajaks već na startu meča utišao "Karađorđe"...
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FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Nakon brze kontre Ajaksa i centaršuta lopta dolazi do Klasena koji je iz drugog pokušaja postigao gol.
Rosić je odbranio prvi njegov pokušaj iz voleja, ali kod drugog šuta je bio nemoćan.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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