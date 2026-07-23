Fudbaleri Vojvodine i Ajaksa sastaju se u utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
KARAĐORĐE EKSPLODIRAO - LUDNICA U NOVOM SADU: Ovako je Vojvodina izjednačila protiv Ajaksa
Slušaj vest
Gledamo sjajan meč u Novom Sadu.
FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Nakon hladnog tuša na početku meča i brzog vođstva Ajaksa, Vojvodina je uzvratila udarac.
U 28. minutu stadion je eksplodirao. Lukas Baros je poslao odličan centaršut, a Petar Sukačev se sjajno snašao i glavom efektno smestio loptu u sam dalji ugao!
Sjajan pogodak.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
Reaguj
Komentariši