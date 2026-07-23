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Gledamo sjajan meč u Novom Sadu.

FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon hladnog tuša na početku meča i brzog vođstva Ajaksa, Vojvodina je uzvratila udarac.

U 28. minutu stadion je eksplodirao. Lukas Baros je poslao odličan centaršut, a Petar Sukačev se sjajno snašao i glavom efektno smestio loptu u sam dalji ugao!

Sjajan pogodak.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Slavlje, Vojvodina izjednačila protiv Ajaksa Izvor: Kurir