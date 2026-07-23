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Partizan od 21 čas igra prvi meč 2. kola Lige konferencija ali već pratimo i dešavanja sa narednim potencijalnim rivalom.

Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: Kurir Sport

Duel litvanskog Peneveziša i Tobola iz Kazahstana završen je nerešeno 1:1

Domaćin je poveo u 45. minutu preko Keite, a gosti su preko Nemanje Cavnića izjednačili u 84, dok su mogli i do pobede, da Tagibergen nije promašio penal.

Gosti iz Kazahstana su svakako bili favorit u ovom meču, pa Litvanci mogu da budu zadovoljni remijem, ali sigurno nije dobar rezultat za njih pred revanš za nedelju dana.

Ako sve bude prema očekivanjima Partizan očekuje dug put u Kazahstan.

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Slavlje, Vojvodina izjednačila protiv Ajaksa Izvor: Kurir