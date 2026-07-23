Partizan je kažnjen zatvaranjem istočne tribine, pa je to malo pokvarilo lepu sliku iz Humske
Fudbal
HUMSKA DOBRO POPUNJENA: Veliki broj navijača Partizana na debiju Saše Ilića na domaćem terenu
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Fudbaleri Partizana započeli su ovogodišnju evropsku odiseju protiv Una Štrasena iz Luksemburga.
Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport
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Debi Saše Ilića pred domaćom publikom, ujedno i debi u Evropi na mestu trenera, privukao je veliki broj navijača.
Južna i zapadna tribina na stadionu Partizana bile su dobrano popunjene.
Partizan je kažnjen zatvaranjem istočne tribine, pa je to malo pokvarilo lepu sliku iz Humske.
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