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Fudbaleri Partizana započeli su ovogodišnju evropsku odiseju protiv Una Štrasena iz Luksemburga.

Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

 Debi Saše Ilića pred domaćom publikom, ujedno i debi u Evropi na mestu trenera, privukao je veliki broj navijača.

Južna i zapadna tribina na stadionu Partizana bile su dobrano popunjene.

Partizan je kažnjen zatvaranjem istočne tribine, pa je to malo pokvarilo lepu sliku iz Humske.

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Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir