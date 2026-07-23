Fudbaleri Partizana dočekuju Una Štrasen u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
ZUBAIRUI BLISTA U HUMSKOJ: Ovako je Partizan duplirao prednost...
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Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Nakon vodećeg gola u četvrtom minutu, crno-beli su duplirali prednost u 28. minutu.
Zubairu je duplirao vođstvo Partizana. Ili će možda gol biti pripisan štoperu Una Štrasena.
Ugrešić je snažno šutirao iz daljine, golman odbio loptu na koju je natrčao Zubairu i šutirao, a ona je od jednog igrača gostujuće ekipe završila u mreži.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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