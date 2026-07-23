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Crno-beli potpuno dominiraju na ovom meču.

Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Nakon vodećeg gola u četvrtom minutu, crno-beli su duplirali prednost u 28. minutu.

Zubairu je duplirao vođstvo Partizana. Ili će možda gol biti pripisan štoperu Una Štrasena.

Ugrešić je snažno šutirao iz daljine, golman odbio loptu na koju je natrčao Zubairu i šutirao, a ona je od jednog igrača gostujuće ekipe završila u mreži.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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FudbalPARTIZAN - UNA ŠTRASEN: Crno-beli duplirali vođstvo
FK Partizan, Una Štrasen

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Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir