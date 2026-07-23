Nakon vodećeg gola u četvrtom minutu, crno-beli su duplirali prednost u 28. minutu.

Zubairu je duplirao vođstvo Partizana . Ili će možda gol biti pripisan štoperu Una Štrasena.

Ugrešić je snažno šutirao iz daljine, golman odbio loptu na koju je natrčao Zubairu i šutirao, a ona je od jednog igrača gostujuće ekipe završila u mreži.