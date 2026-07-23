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Vojvodina je pred domaćom publikom u Novom Sadu pretrpela poraz od Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Novosađani su ovogodišnju evropsku odiseju započeli u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali su nakon eliminacije od Ferencvaroša nastavili u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Svoje utiske posle još jednog evropskog poraza Novosađanja izneo je trener Vojvodine Miroslav Tanjga.

"Prvo poluvreme smo imali neke šanse iako su imali napade od prvog minuta. Pokazali su moć i kvalitet, tokom čitave utakmice nismo mogli da im pariramo na fudbalski način. Pobeda Ajaksa na kraju zaslužena, možda malo i previsoka."

Vojvodinu očekuje praktično nemoguć posao u revanšu:

"Vojvodinu uvek čeka težak posao čeka kad igrate protiv ovakvih ekipa, ali dobro, šta je tu je, takav je posao."