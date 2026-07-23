U Novom Sadu, Vojvodina je pretrpela poraz od Ajaksa 1:4, a legendarni Dušan Tadić je bio prisutan i pozdravio gostujuće navijače.
Fudbal
NASTALA JE OPŠTA LUDNICA KADA JE DUŠAN TADIĆ DOŠAO KOD NAVIJAČA AJAKSA! Srpski as napravio feštu za pamćenje na "Karađorđu"! Pogledajte scene posle poraza Voše!
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Vojvodina je pred domaćom publikom u Novom Sadu pretrpela poraz od Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Na večerašnjoj utakmici prisustvovao je i legendarni srpski fudbaler Dušan Tadić, čovek koji je ostavio dubok trag u oba kluba. Inače, Tadić je za holandskog velikana nastupao od 2018. do 2023. godine, gde je proveo petnaest izuzetno uspešnih sezona.
FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Nakon meča viđene su sjajne scene ispred tribine sa gostujućim navijačima, gde su pristalice Ajaksa slavile trijumf svog tima. Prava erupcija oduševljenja i potpuni delirijum nastali su u trenutku kada im je prišao Dušan Tadić kako bi ih pozdravio.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženim video snimcima:
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