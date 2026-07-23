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Vojvodina je pred domaćom publikom u Novom Sadu pretrpela poraz od Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Na večerašnjoj utakmici prisustvovao je i legendarni srpski fudbaler Dušan Tadić, čovek koji je ostavio dubok trag u oba kluba. Inače, Tadić je za holandskog velikana nastupao od 2018. do 2023. godine, gde je proveo petnaest izuzetno uspešnih sezona.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon meča viđene su sjajne scene ispred tribine sa gostujućim navijačima, gde su pristalice Ajaksa slavile trijumf svog tima. Prava erupcija oduševljenja i potpuni delirijum nastali su u trenutku kada im je prišao Dušan Tadić kako bi ih pozdravio.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženim video snimcima:

00:39 Dušan Tadić kod navijača Ajaksa Izvor: Kurir