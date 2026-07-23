Fudbaleri Partizana dočekuju Una Štrasen u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
FANTASTIČNI ZUBAIRU JOŠ JEDNOM U METU: Ovako je Partizan postigao treći gol u Humskoj
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Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Raspucao se Zubairu. Njegov drugi gol, i to glavom na fenomenalan centaršut Milića. Sjajno se ubacio iz drugog plana i poslao loptu u dalji ugao golmana Una Štrasena.
Fudbaler iz Gane je upisao i asistenciju.
Pogledajte ovaj momenat.
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