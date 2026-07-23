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Partizan je u 68. minutu povisio prednost na 3:0.

Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Raspucao se Zubairu. Njegov drugi gol, i to glavom na fenomenalan centaršut Milića. Sjajno se ubacio iz drugog plana i poslao loptu u dalji ugao golmana Una Štrasena.

Fudbaler iz Gane je upisao i asistenciju.

Pogledajte ovaj momenat.

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Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir