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Fudbaleri Partizana ubedljivo su slavili na UNA Štrasenom u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Trener crno-belog tima Saša Ilić bio je zadovoljan nastupom svoje ekipe.

- Hvala na čestitkama, lepa pobeda za nas, 4:0 je lep rezultat. Hvala navijačima koji su došli u velikom broju, podrška nam mnogo znači. Bilo je lepih momenata, ali i nekih na kojima moramo da poradimo. Početak je prvenstva, treba dosta vremena da Partizan izgleda onako kako treba da izgleda po mom mišljenju.

Zahvalnica je otišla i na račun navijača.

- Neću, ja samo želim da im se zahvalim još jednom, da su u fokusu igrači, jer su naši igrači mladi i podrška je izuzetno bitna.

Revanš je na programu 30. jula u Luksemburgu.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport