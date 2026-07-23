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Crno-beli su na svom terenu u Humskoj savladali Una Štrasen iz Luksemburga sa 4:0 (2:0), pa mirno idu na revanš koji je na programu za sedam dana.

Strelci za Partizan bili su Kojzek u 4. minutu, Zubairu u 29. i 68. minutu i Ugrešić u 80. minutu.

Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Četvrti gol je postigao kapiten Ognjen Ugrešić. Crno-beli su izveli skraćeni korner, Mitrović je pokušao makazicama da postigne gol, ali je promašio loptu. Ipak, na neki način je asistirao Ugrešiću koji sa oko pet metara pogađa mrežu.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

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