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Vojvodina je u Novom Sadu poražena od Ajaksa rezultatom 4:1 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Nakon utakmice je došlo do zabune, Miroslav Tanjga se nije pojavio na konferenciji za novinare, ali je pred njih stao u miks zoni.

"Pa ja nisam, bio sam u svlačionici, niko nije došao po mene, nisam znao uopšte. Nisu me našli tamo, ne znam šta se desilo", poručio je Tanjga, pa krenuo o utakmici:

"Jednostavno, Ajaks je dosta ubedljivija i nadasve kvalitetnija ekipa. I moram da priznam da je ovo u nekom trenutku naša stvarnost, nema tu šta da se doda. Oni su bili bolji, mi smo primali golove neobjašnjivo naivne. Jednostavno, na ovom nivou takve se greške plaćaju na ovakav način".

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Da li je rani gol uticao na igru Novosađana?

"Slažem se sa tim. Ne znam već koji put pričam o tome da moramo da držimo fokus i koncentraciju prvih pet minuta, zadnjih pet minuta. Po pravilu dobijamo golove u takvim nekim minutima. Da l' je nesreća, druga, i šta ti ja znam... To su neke stvari koje su meni neshvatljive, pogotovo od ovih igrača koji nisu neiskusni. Prvi gol, na levoj strani čovek sam k'o duh. Ovaj gol u 40 i nekom... 43. minutu, ima čovek loptu na nozi da šutne gde god hoće, on da njima... Mislim, to je neverovatno, jednostavno neke su stvari neobjašnjive. Ali dobro, šta da radimo, moramo da živimo s tim, jednostavno to sam rekao, to je naša stvarnost. Ali moramo da gledamo...".

Kako ekipa da se oporavi od ovakvog poraza?

"Pa škola je da opuštanja nema, da mi jednostavno ipak i još uvek nismo taj nivo za koga mi mislimo da jesmo. Možda u našem prvenstvu možemo da pričamo o nekom nivou, ali kad igramo u Evropi ovo su neka bolna otrežnjenja. Ja bih više voleo da sam dobio ove neke bezimene ekipe u Evropi, pa da ne dobijemo Ajaks, onda dobijete neku ekipu za koju vi definitivno niste spremni, tako da... Moramo biti realni i reći da su oni bolji, kvalitetniji u svakom pogledu i... i sve što čini fudbal".

Vojvodina u nedelju protiv Zvezde u Beogradu igra utakmicu drugog kola Super lige Srbije.

"Pa u nedelju nas očekuje ista takva jedna ekipa, koja je nivo Ajaksa. Moramo da se resetujemo, moramo pozitivno da razmišljamo, moramo da se vratimo u normalu. Znam da to neće biti lako, ali to je naš zadatak, kako igrača tako i nas, stručnog štaba. Zato mi je najviše žao što smo dobili ovako jeftine golove. Tako da... to je sve fudbal. Moramo biti realni, moramo biti pozitivni... Mi još uvek nismo na tom nivou da možemo da pariramo ovim ekipama. Tako da, treba reći stvari da stoje onako kako stoje", zaključio je Miroslav Tanjga.

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