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Prema informacijama koje je saopštio Al Rajan, čiji je Mitrović član, centarfor je zadobio povredu levog kolena.

Radi se o povredi medijalnog kolateralnog ligamenta (MCL).

Do povrede je došlo na treningu tokom snažnog duela sa saigračem, naveo je ovaj katarski klub i dodao da će Mitrović odsustvovati između dva i tri meseca.

To, gotovo izvesno, znači da Aleksandar Mitrović neće moći da pomogne Srbiji u predstojećim utakmicama u Ligi nacija.

"Orlove" čeka težak posao u  Grupi 2. Prvu utakmicu će ekipa Veljka Paunovića igrati protiv Grčke 24. septembra, a drugu protiv Holandije 27. septembra, a naša selekcija će u oba meča biti domaćin.

Slede gostovanja Nemačkoj 1. oktobra i Holandiji 4. oktobra, dok će grupa biti zatvorena 13. i 16. novembra utakmicama protiv Nemačke kod kuće i Grčke u gostima.

Dakle, pitanje je da li će Mitrović uopšte biti u mogućnosti da pomogne reprezentaciji u ovogodišnjem izdanju Lige nacija. Šanse za to postoje, naravno, najviše kada je reč o novembarskom okupljanju.

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Bonus video:

03:58
Aleksandar Mitrović posle poraza od Engleske Izvor: Kurir