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Bivši kapiten Srbije je bio gost na stadionu Karađorđe gde je ekipa u kojoj je ponikao i stasao kao fudbaler rezultatom 4:1 poražena od ekipe koja je obeležila njegovu karijeru i u kojem je stigao do statusa legende.

Meč je odigran u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, a Dušan Tadić je bio jedan od prisutnih gledalaca.

U jednom trenutku je izašao na atletsku stazu da pozdravi navijače, a posebno mu je lepo bilo ispred sektora namenjenog za goste.

Tokom utakmice je novinar televizije "Zigo sport" dobio priliku da postavi dva pitanja fudbaleru.

"Prelep je osećaj, ovo su moja dva kluba. Zaista je lepo moći gledati ovu utakmicu", rekao je Tadić.

1/7 Vidi galeriju Dušan Tadić na utakmici Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Upitan je potom gde će nastaviti karijeru.

"Ne znam još šta ću raditi, moramo da vidimo šta će se desiti", poručio je Tadić uz osmeh.

Rekorder po broju utakmica za reprezentaciju Srbije je nedavno napustio Al Vahdu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nakon što mu je istekao ugovor sa tom ekipom posle jedne sezone.

Pominjalo se po holandskim medijima da je blizu odlaska u NEC, ali i da je Tvente zainteresovan, međutim, za sada nema nikakve potrebe, a prema poslednjim informacijama, uprkos interesovanju iz Holandije, Tadić je blizu dogovora sa drugim klubom iz UAE.

Prethodnog leta se pričalo puno o interesovanju Vojvodine, ali i Crvene zvezde, međutim, čini se da u ovom prelaznom roku ne postoje kontakti dva crveno-bela srpska kluba sa iskusnim fudbalerom.

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