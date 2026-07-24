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1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ilić je nakon meča otvoreno ukazao na greške koje se ponavljaju u igri njegovog tima, a potom se posebno osvrnuo na nastup mladog Ognjena Ugrešića.

Iako iza sebe nema sjajan pripremni period, talentovani vezista je na evropskoj premijeri poneo kapitensku traku, odigrao odličan meč i upisao se u strelce, izrastavši u jednog od najboljih aktera susreta. Trenažni proces i formu, prema Ilićevim rečima, značajno remete učestale spekulacije o njegovom odlasku iz tabora crno-belih.

"Znam šta se piše po medijima. Ognjen je sjajan momak, ali su te priče o potencijalnom transferu uticale na njega, pa zbog toga nije bio na prepoznatljivom nivou tokom priprema i nije se našao u startnih 11 protiv Zemuna. Sada se vratio na poziciju zadnjeg veznog i odigrao izuzetno dobro. On je izuzetno važan igrač za nas, ali ne znam šta donosi budućnost. Lepo je videti da momak od 19 godina postigne dva gola na dve utakmice. Verovatno nema potpun mir u glavi jer iščekuje ponudu, ali to su stvari van mog domena", istakao je trener crno-belih.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Niko nema zagarantovano mesto u timu"

Strateg Partizana poslao je jasnu poruku celoj ekipi - kapitenska traka i dosadašnji zaslugi ne garantuju mesto u prvih 11. Zbog zgusnutog rasporeda i visokog ritma igre, rotacije će biti neminovnost.

"Što se tiče pojačanja, već sam govorio o tome i videćemo kako će se stvari odvijati. Ovaj tim Partizana može da igra u izuzetno visokom intenzitetu, zbog čega je neophodno da rotiramo igrače, naročito kada igramo na svakih tri dana. Iskreno, niko me još uvek nije u toj meri oduševio da bi imao sigurno mesto u timu", jasan je bio Saša Ilić.

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