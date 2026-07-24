SVE O PUTU PARTIZANA KA LIGI KONFERENCIJA! Crno-beli zablistali, ali čeka ih OZBILJAN POSAO: Hetafe, Benfika, Hajduk iz Splita, Rijeka... Ko sve može u Humsku?!
Partizan je ostavio fenomenalan utisak na startu evropskih kvalifikacija. Ubedljivom pobedom nad Una Štrasenom iz Luksemburga (4:0) u Humskoj, crno-beli su praktično već u prvom meču završili posao. Pred revanš narednog četvrtka, crno-beli već mogu polako da sklapanju mozaik za nastavak Lige konferencija, gde je primarni cilj konačni ulazak u grupnu fazu.
Već je poznato da Partizan u 3. kolu ide na boljeg iz duela Panevežis (Litvanija) - Tobol (Kazahstan), gde je u prvom okršaju bilo nerešeno (1:1). Utišak je da crno-beli ne bi smeli da imaju većih problema ko god da prođe iz ovog para. Zbog toga se u taboru Beograđana već sa razlogom gleda ka plej-of rundi - poslednjoj i najvažnijoj prepreci pred jesensku evropsku vizu.
Ko su potencijalni rivali u plej-ofu?
Ukoliko preskoči 3. kolo, Partizan ima ogromne šanse da bude među povlašćenim ekipama na žrebu za plej-of. Da bi se to promenilo, moralo bi da se dogodi čak četiri velika iznenađenja u ranijim fazama koja bi išla direktno na štetu crno-belih.
Ipak, status nosioca ne garantuje lak posao. Među potencijalnim nepovlašćenim rivalima i parovima nalaze se izuzetno zvučna i neugodna imena.
UEFA će neposredno pred žreb skratiti spisak i napraviti podgrupe, pa će Partizan izbeći većinu navedenih timova. Ipak, lista potencijalnih izazivača poziva na oprez:
Hetafe (Španija)
Benfika (Portugalija) / Harts (Škotska)
Salcburg (Austrija) / Hajduk Split (Hrvatska)
Dinamo Kijev (Ukrajina) / CSKA Sofija (Bugarska)
Bešiktaš (Turska) / Bohemijans (Irska)
Ferencvaroš (Mađarska) / Gornjik Zabže (Poljska)
Tvente (Holandija) / DAC Dunajska Streda (Slovačka)
Midtjiland (Danska) / Hradec Kralove (Češka)
CFR Kluž (Rumunija) / Tromse (Norveška)
Rijeka (Hrvatska) / Stjarnan (Island)
Bran (Norveška) / Apolon Limasol (Kipar)
Beitar Jerusalim (Izrael) / Austrija Beč (Austrija)
Hapoel Tel Aviv (Izrael) / MSK Žilina (Slovačka)
Valur (Island) / Nordsjeland (Danska)
HJK Helsinki (Finska) / Madervel (Škotska)
RFS Riga (Letonija) / Varaždin (Hrvatska)
Noa (Jermenija) / Sion (Švajcarska)
Auda (Letonija) / Dinamo Tirana (Albanija)
Bravo (Slovenija) / Mališeva (*tzv. kosovo)
Jasno je da bi okršaji sa timovima poput Hetafea, Benfike, Salcburga ili pak regionalni derbiji sa Hajdukom i Rijekom doneli ogromna uzbuđenja, ali i visok rizik.
Borba za finansijski pojas spasavanja
Nakon tri neuspešne sezone na međunarodnoj sceni, plasman u grupnu fazu Lige konferencija za Partizan je doslovno pitanje opstanka. Osim sportskog motiva, finansijski momenat je ključan - klupska kasa je prazna, a evropski bonusi predstavljaju jedini siguran način da se napuni i obezbedi stabilnost za nastavak sezone.
Kalendar evropskog leta za crno-bele:
20. jul: Žreb za 3. kolo kvalifikacija
23. jul: Prvi meč 2. kola (Partizan - Una Štrasen 4:0)
30. jul: Revanš meč 2. kola
3. avgust: Žreb za plej-of runde
6. i 13. avgust: Utakmice 3. kola kvalifikacija
20. i 27. avgust: Utakmice plej-of runde
28. avgust: Žreb za grupnu fazu Lige konferencija
Šta vi mislite, hoće li Partizan konačno doći do grupne faze Lige konferencija? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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