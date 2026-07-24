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Partizan je ostavio fenomenalan utisak na startu evropskih kvalifikacija. Ubedljivom pobedom nad Una Štrasenom iz Luksemburga (4:0) u Humskoj, crno-beli su praktično već u prvom meču završili posao. Pred revanš narednog četvrtka, crno-beli već mogu polako da sklapanju mozaik za nastavak Lige konferencija, gde je primarni cilj konačni ulazak u grupnu fazu.

Već je poznato da Partizan u 3. kolu ide na boljeg iz duela Panevežis (Litvanija) - Tobol (Kazahstan), gde je u prvom okršaju bilo nerešeno (1:1). Utišak je da crno-beli ne bi smeli da imaju većih problema ko god da prođe iz ovog para. Zbog toga se u taboru Beograđana već sa razlogom gleda ka plej-of rundi - poslednjoj i najvažnijoj prepreci pred jesensku evropsku vizu.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ko su potencijalni rivali u plej-ofu?

Ukoliko preskoči 3. kolo, Partizan ima ogromne šanse da bude među povlašćenim ekipama na žrebu za plej-of. Da bi se to promenilo, moralo bi da se dogodi čak četiri velika iznenađenja u ranijim fazama koja bi išla direktno na štetu crno-belih.

Ipak, status nosioca ne garantuje lak posao. Među potencijalnim nepovlašćenim rivalima i parovima nalaze se izuzetno zvučna i neugodna imena.

UEFA će neposredno pred žreb skratiti spisak i napraviti podgrupe, pa će Partizan izbeći većinu navedenih timova. Ipak, lista potencijalnih izazivača poziva na oprez:

Hetafe (Španija)

Benfika (Portugalija) / Harts (Škotska)

Salcburg (Austrija) / Hajduk Split (Hrvatska)

Dinamo Kijev (Ukrajina) / CSKA Sofija (Bugarska)

Bešiktaš (Turska) / Bohemijans (Irska)

Ferencvaroš (Mađarska) / Gornjik Zabže (Poljska)

Tvente (Holandija) / DAC Dunajska Streda (Slovačka)

Midtjiland (Danska) / Hradec Kralove (Češka)

CFR Kluž (Rumunija) / Tromse (Norveška)

Rijeka (Hrvatska) / Stjarnan (Island)

Bran (Norveška) / Apolon Limasol (Kipar)

Beitar Jerusalim (Izrael) / Austrija Beč (Austrija)

Hapoel Tel Aviv (Izrael) / MSK Žilina (Slovačka)

Valur (Island) / Nordsjeland (Danska)

HJK Helsinki (Finska) / Madervel (Škotska)

RFS Riga (Letonija) / Varaždin (Hrvatska)

Noa (Jermenija) / Sion (Švajcarska)

Auda (Letonija) / Dinamo Tirana (Albanija)

Bravo (Slovenija) / Mališeva (*tzv. kosovo)

Jasno je da bi okršaji sa timovima poput Hetafea, Benfike, Salcburga ili pak regionalni derbiji sa Hajdukom i Rijekom doneli ogromna uzbuđenja, ali i visok rizik.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Borba za finansijski pojas spasavanja

Nakon tri neuspešne sezone na međunarodnoj sceni, plasman u grupnu fazu Lige konferencija za Partizan je doslovno pitanje opstanka. Osim sportskog motiva, finansijski momenat je ključan - klupska kasa je prazna, a evropski bonusi predstavljaju jedini siguran način da se napuni i obezbedi stabilnost za nastavak sezone.

Kalendar evropskog leta za crno-bele:

20. jul: Žreb za 3. kolo kvalifikacija

23. jul: Prvi meč 2. kola (Partizan - Una Štrasen 4:0)

30. jul: Revanš meč 2. kola

3. avgust: Žreb za plej-of runde

6. i 13. avgust: Utakmice 3. kola kvalifikacija

20. i 27. avgust: Utakmice plej-of runde

28. avgust: Žreb za grupnu fazu Lige konferencija

Šta vi mislite, hoće li Partizan konačno doći do grupne faze Lige konferencija? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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