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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović stigao je do ključnog momenta u svojoj karijeri. Nakon brojnih nagađanja o tome gde će nastaviti put, u trku se neočekivano, ali izuzetno snažno, uključio turski gigant Bešiktaš, spremivši ponudu koja je poprilično uzdrmala evropsku fudbalsku pijacu.

Prema navodima italijanskog lista "Sport Medijaset", Istanbulci su spremni da srpskom golgeteru ponude trogodišnju saradnju uz platu od čak 13,5 miliona evra po sezoni. Međutim, to je samo deo ogromnog finansijskog paketa. Kako bi se transfer u potpunosti realizovao, Bešiktaš će morati da pokrije i visoke prohteve agenta, kao i bonus za sam potpis, što ukupnu cifru podiže za dodatnih 30 miliona evra.

1/30 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Odlučujući sastanak već ovog vikenda

O ozbiljnosti turskog velikana svedoči i informacija da je za predstojeći vikend zakazan direktan susret između Vlahovićevih zastupnika i uprave Bešiktaša, gde bi trebalo da se preciziraju svi ključni detalji eventualnog prelaska u tabor crno-belih.

Pred srpskim napadačem je velika dilema:

Prihvatanje ponude Bešiktaša garantuje mu vrhunske finansijske uslove i ulogu prve zvezde kluba u ligi koja iz godine u godinu sve više raste.

Čekanje do samog finiša prelaznog roka ostavlja mogućnost da na njegovu adresu stigne poziv nekog od giganata iz "liga petice" (Engleska, Španija, Nemačka).

Podsećanja radi, Vlahoviću je potpisom istekla ugovorna obaveza sa torinskim Juventusom, gde je zarađivao 12 miliona evra godišnje, pa je trenutno slobodan u izboru nove sredine.

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