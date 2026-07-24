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Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 17.30 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Vojvodinu iz Novog Sada u srpskom derbiju Superlige.

Oba kluba su ove nedelje igrala kvalifikacione utakmice u Evropi. Crvena zvezda je rezultatom 4:0 pobedila Larn u Severnoj Irskoj, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok je Vojvodina u Novom Sadu poražena od Ajaksa - 1:4.

Stefan Gudelj sa klincima u fan zoni FK Crvena zvezda
Stefan Gudelj sa klincima u fan zoni FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

FK Crvena zvezda organizovaće specijalnu fan zonu za najmlađe pred početak utakmice. Mali zvezdaši će do početka meča moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci kluba koji će se pridružiti najmlađima. Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače, uz dobro poznatu zvezdašku muziku.

Fudbaleri Crvene zvezde će u sredu 29. jula od 20.00 časova dočekati Larn u okviru revanš meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a karte su već puštene u onlajn prodaju. 

Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Prodaja na blagajnama odvijaće se u nedelju od 12.00 do 19.00 časova, kao i u ponedeljak i utorak od 10.00 do 18.00 sati. Na dan utakmice blagajne će biti otvorene od 12.00 časova pa sve do početka meča.

Ulaznice za meč sa Larnom su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 600 dinara

Istok - 1.000 dinara

Zapad - 1.200 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 2.400 dinara

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Delije pevaju u Larnu Izvor: Kurir