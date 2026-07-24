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Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak incidenta iz kampa mlađih selekcija Engleske, koji je ponovo rasplamsao raspravu o ponašanju mladih fudbalera van terena.

Snimak, koji je zabeležio jedan od članova U16 reprezentacije, prikazuje fizički sukob dvojice saigrača u hotelskoj sobi tokom boravka u Turskoj u oktobru 2024. godine. Dok je trajao obračun u kom je jedan fudbaler završio na krevetu, ostali igrači su sve posmatrali, navijali, dovikivali uvrede i snimali situaciju telefonima, prenosi britanski The Sun.

Tuča mladih fudbalera reprezentacije Engleske Foto: Printscreen / Twitter / RitikV2

Povodom spornog snimka brzo se oglasio i Fudbalski savez Engleske (FA), istakavši da je slučaj arhiviran još ranije.

"Bili smo upoznati sa internim incidentom koji se dogodio tokom okupljanja muške reprezentacije do 16 godina u oktobru 2024. godine. Pitanje je odmah rešeno i smatra se zaključenim", navodi se u saopštenju FA.

Iako iz Saveza nisu želeli da otkrivaju da li su akteri sukoba i njihovi saigrači snosili konkretne disciplinske mere ili suspenzije, curenje snimka u javnost izazvalo je oštre reakcije engleske sportske javnosti i ponovo otvorilo pitanje discipline i edukacije mladih sportista.

Pogledajte i vi snimak ove žestoke tuče mladih fudbalera Engleske:

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