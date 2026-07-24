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Užasne vesti dolaze iz Italije.

Italijanski sportski novinarLuiđi Luka Espozito pronađen je mrtav, a njegovo ugljenisano telo locirano je u ruralnom području pokrajine Salerno, u južnoj Italiji, 19. jula.

Luka Espozito ubijeni italijanski sportski novinar Foto: Printskrin/Fejsbuk

Višestruki prelomi

Vlasti istražuju slučaj kao ubistvo i pokušavaju da rekonstruišu poslednje sate života žrtve. Prvo je prijavljen nestanak Luke Espozita (53), a onda je on posle nekoliko časova pronađen je mrtav i ugljenisan na poljoprivrednoj parceli u Eboliju, u pokrajini Salerno, u južnoj Italiji. Telo su pronašli vatrogasci, koji su pozvani da ugase požar na imanju.

Kada je pronađeno telo sportskog novinara, prvobitno nije bilo moguće utvrditi pol i identitet žrtve. Identifikacija je izvršena kasnije preko Espozitovog vozila, pronađenog u blizini, izveštava RaiNjuz. Prema poslednjim dešavanjima koja je objavila italijanska štampa, tomografija je otkrila da je novinar imao višestruke prelome lica, rebara i karlice.

Ugušen ili zadavljen

Međutim, istražitelji su od tada isključili mogućnost da su ove povrede bile direktan uzrok smrti. Istraga se sada fokusira na mogućnost da je Espozito ugušen ili zadavljen pre nego što je telo zapaljeno.

Italijanske vlasti takođe analiziraju snimke sa nadzornih kamera koje prikazuju Luku Espozita kako stiže na mesto gde je telo pronađeno u pratnji još jedne neidentifikovane osobe koju vlasti tragaju, izveštava Salerno Tudej.

Podmetnut požar

Kako pišu gotovo svi italijanski mediji, obdukcija je isključila davljenje kao uzrok smrti. Istražitelji razmatraju mogućnost da je muškarac ugušen kesom ili pritiskom na disajne puteve. O tome su izvestili mediji "Il Mattino" i "Le Cronache".

Požar je očigledno podmetnut nakon njegove smrti kako bi se uklonili svi tragovi. Bela „Lancia Y“ u kojoj je Espozito stigao na lice mesta sa muškarcem koji još nije identifikovan je pod istragom. U međuvremenu, mobilni telefon žrtve ostaje nelociran, dok karabinjeri analiziraju telefonske zapise, geolokacije i lične odnose kako bi rekonstruisali poslednje sate novinara.