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Evropska klupska sezona tek je počela, a jedna država već je na pragu rezultatskog debakla kakav se retko viđa u UEFA takmičenjima. Nakon prvih kvalifikacionih rundi, nijedan njen predstavnik nije uspeo da osvoji ni jedan jedini bod, a porazi se samo nižu.

Posledica ovakvog učinka je jedinstven podatak na UEFA tabeli nacionalnih koeficijenata - ovo je jedina asocijacija sa učinkom 0.000 u sezoni 2026/27.

Reč je o Crnoj Gori, čiji su klubovi do sada odigrali devet evropskih utakmica i upisali isto toliko poraza, pa im preti da evropsku odiseju završe već u julu sa maksimalno negativnim učinkom. Crnogorski klupski fudbal nalazi se pred jednim od najtežih udaraca otkako UEFA vodi nacionalne koeficijente.

Deveta utakmica - deveti poraz

Nakon dosadašnjih nastupa u sezoni 2026/27, Crna Gora je jedina evropska država čiji klubovi još nisu osvojili niti jedan bod za nacionalni koeficijent. Na tabeli trenutno stoji "krompir" (0.000), što je rezultat katastrofalnog niza od devet poraza u isto toliko mečeva.

Evropsku sezonu otvorili su Dečić, Petrovac i Mornar u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, ali su sva tri predstavnika eliminisana sa po dva poraza:

Dečić je dva puta poklekao pred letonskom Liepajom (0:1, 1:2).

Petrovac je doživeo dva poraza od litvanskog Žalgirisa (1:3, 1:2).

Mornar je razočarao protiv andorskog Atletik Eskaldesa (1:2, 0:2).

1/4 Vidi galeriju Mornar Bar - Atletik Eskaldes Foto: Cosentino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Time su crnogorski klubovi već na prvoj prepreci upisali šest poraza iz šest utakmica.

Ni šampion nije popravio utisak

Ni prvak države, Sutjeska, nije uspela da spasi obraz crnogorskog fudbala. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona dva puta je poražena od kazahstanskog Kairata (1:2, 0:2), čime je ukupan skor narastao na 8/8.

Sutjeska je potom takmičenje nastavila u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, ali je i tamo doživela novi šamar. U prvom meču izgubila je od beloruskog ML Vitebska sa ubedljivih 3:0, pa crni niz sada iznosi devet utakmica i devet poraza.

Preti scenario "10 od 10"

Ukoliko Sutjeska ne napravi čudo i preokret u revanšu protiv ML Vitebska, Crna Gora će evropsku sezonu završiti već u julu sa maksimalno negativnim učinkom - 10 poraza u 10 odigranih utakmica.

Takav rasplet predstavljao bi jedan od najgorih, a vrlo verovatno i najgori učinak jedne nacionalne asocijacije u jednoj sezoni otkako se primenjuje sadašnji sistem UEFA koeficijenata.

Osim istorijskog rezultatskog debakla, Crna Gora bi ostala bez ijednog osvojenog boda, što će u narednim godinama dodatno otežati poziciju i žreb njenih klubova u evropskim kvalifikacijama.

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