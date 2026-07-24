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FK Crvena zvezda je u proteklih deset godina igrao grupne faze Lige šampiona i Lige Evrope.

Samim tim, crveno-beli su dobro nabildovali klupski koeficijent, pa su tako nosioci u svim rundama kvalifikacija.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković želi da klub uvede u Ligu šampiona Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Meč uz sredu formalnost

Crvena zvezda je pobedom u Larnu (4:0) obezbedila plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i revanš u sredu će biti samo formalnost. Tamo će ih čekati bolji iz duela Vikingura sa Islanda i Hapoela Ber Ševe iz Izraela. I to je utakmica koja jedino interesuje sportski sektor i menadžment kluba iz Ljutice Bogdana 1A.

Međutim, navijači i srpska sportska javnost pomno prate i dešavanja vezano za plej-of koji će biti igran za mesec dana. A, tamo će Crvena zvezda opet biti nosilac, ali imaće i nekoliko mogućih mina, poput Pafosa od prošle sezone.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda vrednija od svih

Nema sumnje, Crvena zvezda ima na papiru vredniji tim od svih mogućih rivala i ne bi trebalo bilo koga da se plaši. Međutim, prošlogodišnja eliminacija od ekipe sa Kipra u poslednjim trenucima meča tera crveno-bele na opreznost.

A, ko su potencijalni protivnici Crvene zvezde u poslednjoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Dosta toga zavisiće od ishoda utakmice između švajcarskog Tuna i Dinama iz Zagreba. Ako Dinamo ispadne, onda će grčki AEK biti povlašćen rival i Zvezda neće moći da se sretne sa njim. U protivnom, tim Marka Nikolića biće na putu crveno-belima do elite.

Od njih se očekuju golovi - Aleksandar Katai i Marko Arnautović proslavljaju gol Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dosta toga zavisi od Dinama iz Zagreba

Ako Dinamo ne prođe dalje potencijalni rivali Zvezde bi bili: Leh (Poljska) - Sabah (Azerbejdžan), Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija), Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija), LASK (Austrija), Viking (Norveška).

Ako Dinamo Zagreb izbaci Tun, ovo su mogući protivnici Zvezde u plej-ofu: AEK Atina (Grčka), Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija), Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija), LASK (Austrija), Vikingur (Norveška).

Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Lila u Ligi Evrope 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Vrednost igrača skoro 124 miliona evra

Sadašnji tim Crvene zvezde prema portalu Transfermarkt procenjen je na 123.750.000 evra, a najvredniji fudbaleri su Vasilije Kostov (25.000.000), Adem Avdić (10), Nair Tiknizjan (7), Jung Vu Seol (6,5) i Timi Maks Elšnik (6).

A, koliko vrede mogući rivali Crvene zvezde? Krenimo redom. Poljski Leh procenjen je 56.250.000, azerbejdžanski Sabah 17.550.000, slovenačko Celje 13.930.000, jermenski Ararat 8.470.000, kiparska Omonija 15.130.000, rumunska Univerzitatea iz Krajove 38.600.000, austrijski LASK 43.900.000, norveški Viking 47.380.000 i grčki AEK 78.000.000 evra.

Nagazna mina za Zvezdu - Marko Nikolić kao trener AEK Foto: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikolić, Jović i Gaćinović glavna prepreka

Jasno je da bi Crvena zvezda u plej-ofu najviše muke imala upravo protiv atinskog AEK, ne samo zbog vrednosti i kvaliteta ekipe, već i zbog naboja između navijača. Kao i činjenice da taj klub kao trener predvodi Marko Nikolić, nekadašnji strateg Partizana, te da su važni igrači u startnih 11 Luka Jović, centarfor ponikao na Marakani, kao i Mijat Gaćinović.

Svakako, mine su i LASK iz Linca, Univerzitatea iz Krajove, Leh iz Poznanja kojeg su crveno-beli lako eliminisali prošle sezone, te norveški Viking.