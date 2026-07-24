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Zvanična mobilna aplikacija Super lige Srbije je puštena u rad! Praćenje elitnog ranga srpskog fudbala sada će biti neuporedivo lakše i kvalitetnije uz brojne funkcionalnosti koje su od danas dostupne u svakom trenutku i na svakom mestu.

Kroz zvaničnu aplikaciju Super lige Srbije svi korisnici će moći da prate raspored utakmica i rezultate aktuelnih susreta, stanje na tabeli i statistiku takmičenja, najnovije vesti iz tabora superligaških klubova, a dostupno će biti i učešće u zvaničnoj fantazi igri elitnog ranga.

Globalno popularna zabava ljubitelja fudbala širom sveta posle tri godine je ponovo aktivna i kod nas, što će dodatno približiti igrače našeg šampionata i njihove klubove javnosti.

Push notifikacije će značajno olakšati praćenje takmičenja i pravovremeno informisanje korisnika o svim aktuelnim dešavanjima, a važna funkcionalnost je i mogućnost izbora onoga što korisnik želi da prati putem ove aplikacije.

Preuzmite aplikaciju i budite uvek u centru dešavanja!

Aplikaciju možete preuzeti na sledeći način:

Za preuzimanje aplikacije preko Apple App Store klikni OVDE.

Za preuzimanje aplikacije preko Google Play Store klikni OVDE.