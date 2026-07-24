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Proslavljeni fudbaler, koji sada obavlja funkciju predsednika banjalučkog Borca, pod istragom je Agencije za istragu i zaštitu (SIPA) koja ovog petka pretresa objekte koje koristi.

Zvjezdana Misimovića sumnjiče za proneveru više stotina hiljada maraka iz FK Borac.

SIPA pretresa više objekata u Banjaluci i Gradišci, a saslušano je više osoba, saznaje i prenosi "Alo".

Iz SIPA su za pomenuti medij potvrdili da su pretresu u toku, ali nisu izneli detalje, već su poručili da će više informacija biti poznato u toku dana.

1/8 Vidi galeriju Zvjezdan Misimović Foto: Peter Steffen / AFP / Profimedia, JONATHAN DANIEL / Getty images / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Ko je Zvjezdan Misimović?

Fudbaleru srpskog porekla je svojevremeno bio mladi reprezentativac SR Jugoslavije, ali nije dobio priliku u seniorskom timu.

Zbog toga je odlučio da promeni nacionalni tim, pa je zaigrao za bosnu i Hercegovinu i postao jedan od najvažnijih fudbalera u generaciji koja je 2014. godine igrala Svetsko prvenstvo u Brazilu.

Na klupskom nivou je tokom mlađih kategorija nosio dres brojnih nemačkih timova, a njegov talenat je primetio Bajern Minhen u kojem se u potpunosti formirao kao igrač.

Upisao je nastupe i za prvi tim, ali je češće igrao za rezervnu ekipu bavarskog velikana. Ređali su se kasnije Bohum, Nirnberg i Volfsburg, pa zatim Galatasaraj u Turskoj, Dinamo iz Moskve u Rusiji i Peking u Kini.

Nakon igračke karijere Misimović je radio kao direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine, a kada ga je na toj funkciji nasledio bivši saigrač Emir Spahić, Zvjezdan je postao savetnik u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Pre nešto više od godinu dana Misimović je postao predsednik fudbalskog kluba Borac iz Banjaluke.

Kurir sport/Alo

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