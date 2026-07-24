PREDSEDNIK VELIKOG SRPSKOG KLUBA POD ISTRAGOM! SIPA pretresa objekte fudbalske legende zbog sumnje da je proneverio stotine hiljada klupskih para
Proslavljeni fudbaler, koji sada obavlja funkciju predsednika banjalučkog Borca, pod istragom je Agencije za istragu i zaštitu (SIPA) koja ovog petka pretresa objekte koje koristi.
Zvjezdana Misimovića sumnjiče za proneveru više stotina hiljada maraka iz FK Borac.
SIPA pretresa više objekata u Banjaluci i Gradišci, a saslušano je više osoba, saznaje i prenosi "Alo".
Iz SIPA su za pomenuti medij potvrdili da su pretresu u toku, ali nisu izneli detalje, već su poručili da će više informacija biti poznato u toku dana.
Ko je Zvjezdan Misimović?
Fudbaleru srpskog porekla je svojevremeno bio mladi reprezentativac SR Jugoslavije, ali nije dobio priliku u seniorskom timu.
Zbog toga je odlučio da promeni nacionalni tim, pa je zaigrao za bosnu i Hercegovinu i postao jedan od najvažnijih fudbalera u generaciji koja je 2014. godine igrala Svetsko prvenstvo u Brazilu.
Na klupskom nivou je tokom mlađih kategorija nosio dres brojnih nemačkih timova, a njegov talenat je primetio Bajern Minhen u kojem se u potpunosti formirao kao igrač.
Upisao je nastupe i za prvi tim, ali je češće igrao za rezervnu ekipu bavarskog velikana. Ređali su se kasnije Bohum, Nirnberg i Volfsburg, pa zatim Galatasaraj u Turskoj, Dinamo iz Moskve u Rusiji i Peking u Kini.
Nakon igračke karijere Misimović je radio kao direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine, a kada ga je na toj funkciji nasledio bivši saigrač Emir Spahić, Zvjezdan je postao savetnik u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Pre nešto više od godinu dana Misimović je postao predsednik fudbalskog kluba Borac iz Banjaluke.
Kurir sport/Alo
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