Slušaj vest

Sportski direktor Grafičara, Dušan Anđelković, govorio je o pripremnom periodu, transferima, kako dolaznim, tako i odlaznim, narednoj sezoni, ambicijama, saradnji sa Crvenom zvezdom, kao i nekim novim klincima koji će nositi dres kluba sa Senjaka.

Kompletan intervju sa Dušanom Anđelkovićem možete pogledati u sledećem snimku:

Ne propustiteFudbalKAKO IZGLEDA JEDAN DAN NA PRIPREMAMA SRPSKOG FUDBALSKOG KLUBA?! Grafičar je otkrio detalje - ovo je 24 sata sa igračima tima sa Senjaka na Zlatiboru! (VIDEO)
RFK Grafičar
FudbalGRAFOSOV PRVI INTERVJU - EPIZODA 3! Šampionski tim, sin legende Zvezde i priča koja će vas oduševiti! (VIDEO)
Grafičar.jpg
FudbalKAKO JE IZGLEDAO ISTORIJSKI DAN GRAFIČARA?! Klub sa Senjaka u polufinalu Kupa Srbije - od jutra, do mraka i na megdan Vojvodini! (VIDEO)
Darko Lazić Grafičar.png
FudbalSTEGI SE VRATIO KUĆI, ALI SA NOVIM ZADATKOM! Milan Stegnjaić gost emisije "Na kafi sa Grafosom": Trener Grafičara govorio je o brojnim zanimljivim temama! VIDEO
Milan Stegnjaić.jpg

 BONUS VIDEO:

00:52
Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir