Dušan Anđelković se dotakao brojnih aktuelnih i zanimljivih tema vezanih za Grafičar...
Fudbal
SVI ČEKAJU DA POGLEDAJU GRAFIČAR I VIDE KO SU TI "NEKI NOVI KLINCI" Sportski direktor kluba sa Senjaka, Dušan Anđelković, govorio o brojnim zanimljivim temama!
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Sportski direktor Grafičara, Dušan Anđelković, govorio je o pripremnom periodu, transferima, kako dolaznim, tako i odlaznim, narednoj sezoni, ambicijama, saradnji sa Crvenom zvezdom, kao i nekim novim klincima koji će nositi dres kluba sa Senjaka.
Kompletan intervju sa Dušanom Anđelkovićem možete pogledati u sledećem snimku:
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