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Legendarni fudbaler Zvjezdan Misimović se nalazi pod istragom.

Proslavljeni fudbaler, koji sada obavlja funkciju predsednika banjalučkog Borca, pod istragom je Agencije za istragu i zaštitu (SIPA) koja ovog petka pretresa objekte koje koristi. Misimović je i priveden u prostorije SIPA gde će biti ispitan.

Zvjezdana Misimovića sumnjiče za proneveru više stotina hiljada maraka iz FK Borac, a sada su isplivali i novi detalji i navodna tačna cifra. Portal "Klix.ba" ističe kako je, prema njihovim saznanjima, Misimović pod istragom zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog transfera. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je ovaj portal došao, radi se o iznosu od 400.000 KM (konvertabilnih maraka), što je oko 205.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Zvjezdan Misimović Foto: Peter Steffen / AFP / Profimedia, JONATHAN DANIEL / Getty images / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Kako je za Klix.ba potvrdila portparolka SIPA Jelena Miovčić, pretresi se vrše na ukupno četiri lokacije po nalogu Osnovnog suda u Banjaluci.

"Radi se o pretresima na ukupno četiri lokacije, po nalogu Osnovnog suda u Banjaluci. Krivična dela zloupotrebe položaja i pranja novca propisana su Krivičnim zakonom Republike Srpske. Aktivnosti su u toku. U ovom trenutku ne možemo govoriti o imenima, lokacijama i detaljima", rekla je Miovčić za Klix.ba.

SIPA još nije objavila više informacija o licima koja su uključena u istragu niti o predmetu za koji se vrše pretresi, ističući da će više detalja biti poznato nakon završetka operativnih aktivnosti.

Ko je Zvjezdan Misimović?

Fudbaleru srpskog porekla je svojevremeno bio mladi reprezentativac SR Jugoslavije, ali nije dobio priliku u seniorskom timu.

Zbog toga je odlučio da promeni nacionalni tim, pa je zaigrao za bosnu i Hercegovinu i postao jedan od najvažnijih fudbalera u generaciji koja je 2014. godine igrala Svetsko prvenstvo u Brazilu.

Na klupskom nivou je tokom mlađih kategorija nosio dres brojnih nemačkih timova, a njegov talenat je primetio Bajern Minhen u kojem se u potpunosti formirao kao igrač.

Upisao je nastupe i za prvi tim, ali je češće igrao za rezervnu ekipu bavarskog velikana. Ređali su se kasnije Bohum, Nirnberg i Volfsburg, pa zatim Galatasaraj u Turskoj, Dinamo iz Moskve u Rusiji i Peking u Kini.

Nakon igračke karijere Misimović je radio kao direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine, a kada ga je na toj funkciji nasledio bivši saigrač Emir Spahić, Zvjezdan je postao savetnik u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Pre nešto više od godinu dana Misimović je postao predsednik fudbalskog kluba Borac iz Banjaluke.

Kurir Sport / Klix.ba

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