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Zambijski vezista ostaje na putu ka Atini, ali će, po svemu sudeći, obući dres velikog AEK-ovog rivala, Panatinaikosa.

AEK je prethodnih dana vodio ozbiljne pregovore sa Hapoel Ber Ševom i bio na korak od dogovora. Transfer je trebalo da bude vredan oko 3,5 miliona evra, a grčki klub je imao jedan važan zahtev.

Iz Atine su insistirali da Kings Kangva ne zaigra protiv Vikingura u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona kako bi mogao da bude registovan za njihov tim u eventualnom plej-ofu kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje.

Međutim, izraelski klub nije prihvatio taj uslov. Kangva je bio starter protiv Vikingura, odigrao je ceo meč i čak se upisao u strelce, čime je praktično zatvorio vrata transferu u AEK koji sa klupe vodi Marko Nikolić.

Klub iz Atine je zbog toga odustao od pregovora i prekinuo svaki kontakt.

Takav rasplet je iskoristio Panatinaikos, koji već duže vreme prati bivšeg fudbalera Crvene zvezde. Interesovanje postoji još od ranije, ali je posao bio odložen zbog promena na klupi atinskog velikana. 

Kings Kangva u dresu Crvene zvezde Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Panatinaikos je poslao Hapoelu finansijski jaču ponudu od AEK-ove i upravo je to, prema informacijama, presudilo da izraelski klub promeni pravac pregovora i ignoriše zahtev koji su dobili od crno-žutih.

Očekuje se da će posao sa Panatinaikosom uskoro biti ozvaničen, a ukupna vrednost transfera bi trebalo da iznosi blizu četiri miliona evra, uz dodatnih 500.000 evra kroz bonuse.

To ujedno znači da Kangva gotovo sigurno neće biti u sastavu Hapoela za potencijalni dvomeč protiv Crvene zvezde, ukoliko izraelski tim uspe da eliminiše Vikingur u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Posle prvog susreta, Islanđani imaju prednost od 2:1.

Crvena zvezda je na startu svog ovosezonskog evropskog puta kao gost pobedila Larn rezultatom 4:0.

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Kings Kangva Zvezda Radnik Izvor: ArenaSport