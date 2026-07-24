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Nakon tri godine pauze, ponovo radi Fantazi! Omiljena igra velikog broja ljubitelja fudbala sada ima novo izdanje koje pokriva naš elitni rang takmičenja, Mozzart Bet Super ligu Srbije. Napravite svoj pobednički tim, takmičite se sa svojim prijateljima, angažujte svoje omiljene igrače i iz sasvim drugačijeg ugla pratite fudbalska dešavanja u Srbiji.

Mozzart Bet Super liga Srbije nikada nije bila uzbudljivija, borba za opstanak ponovo će biti žestoka, do poslednjeg kola, a uz Fantazi fudbal sve će biti još zanimljivije za praćenje. Proučite pravila, napravite strategiju, izaberite svoju formaciju, odaberite najjaču moguću postavu, stavite kapitensku traku igraču kome najviše verujete i dominirajte na rang-listi. Fantazi fudbal, samo za one koji žive za igru!

Učestvovanje u igri omogućeno je putem našeg zvaničnog web sajta ili putem naše zvanične mobilne aplikacije.

Za igru preko našeg zvaničnog web sajta klikni OVDE.

Za preuzimanje aplikacije preko Apple App Store klikni OVDE.

Za preuzimanje aplikacije preko Google Play Store klikni OVDE.

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