Nakon tri godine pauze, ponovo radi Fantazi! Omiljena igra velikog broja ljubitelja fudbala sada ima novo izdanje koje pokriva naš elitni rang takmičenja, Mozzart Bet Super ligu Srbije . Napravite svoj pobednički tim, takmičite se sa svojim prijateljima, angažujte svoje omiljene igrače i iz sasvim drugačijeg ugla pratite fudbalska dešavanja u Srbiji.

Mozzart Bet Super liga Srbije nikada nije bila uzbudljivija, borba za opstanak ponovo će biti žestoka, do poslednjeg kola, a uz Fantazi fudbal sve će biti još zanimljivije za praćenje. Proučite pravila, napravite strategiju, izaberite svoju formaciju, odaberite najjaču moguću postavu, stavite kapitensku traku igraču kome najviše verujete i dominirajte na rang-listi. Fantazi fudbal, samo za one koji žive za igru!