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Srpski fudbaler Marko Milovanović novi je igrač Portsmuta, saopštio je engleski klub.

Milovanović (22) je sa Portsmutom potpisao četvorogodišnji ugovor, a u engleski klub je prešao iz španske Almerije.

Marko Milovanović Foto: PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

"Oduševljeni smo što dovodimo Marka i pojačavamo konkurenciju u napadu. Poseduje fizičke predispozicije neophodne za takmičenje u engleskom fudbalu, ali je istovremeno igrač koji se odlično snalazi sa loptom u nogama. Njegov golgeterski učinak u Portugalu prošle sezone bio je impresivan i radujem se što ću videti šta može da pruži u dresu Portsmuta", rekao je trener Portsmuta Džon Musinjo.
Srpski fudbaler je prošle sezone igrao na pozajmici za portugalsku Alaverku, gde je na 32 utakmice zabeležio 10 golova i dve asistencije.

Milovanović je karijeru počeo u Partizanu iz kojeg je 2022. godine prešao u Almeriju.

Portsmut se takmiči u engleskoj drugoj ligi - Čempionšipu, a u prvom kolu nove sezone 15. avgusta dočekaće Kvins Park Rendžers.

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Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir