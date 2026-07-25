"Oduševljeni smo što dovodimo Marka i pojačavamo konkurenciju u napadu. Poseduje fizičke predispozicije neophodne za takmičenje u engleskom fudbalu, ali je istovremeno igrač koji se odlično snalazi sa loptom u nogama. Njegov golgeterski učinak u Portugalu prošle sezone bio je impresivan i radujem se što ću videti šta može da pruži u dresu Portsmuta", rekao je trener Portsmuta Džon Musinjo.

Srpski fudbaler je prošle sezone igrao na pozajmici za portugalsku Alaverku, gde je na 32 utakmice zabeležio 10 golova i dve asistencije.