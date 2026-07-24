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Oporavak, trening, nova utakmica. Odmora niti previše razmišljanja o onome šta je bilo – nema, ali ima izvlačenja pouka i rada na stvarima gde ima prostora za napredak. Posle treninga u petak sumirali smo početak sezone sa Miroslavom Tanjgom.

Trener Vojvodine odmah u prvoj rečenici ističe da ne traži alibi.

– Alibi nikada ne tražim, ali ovakav žreb i raspored na početku sezone, Ferencvaroš dva meča, Ajaks, Zvezda, pa Ajaks… Prosto nismo imali sreće, neprijatelj da nam je birao ne znam da li bi tako stavio početak sezone – počinje priču Tanjga.

Dva velikana – Ferencvaroš, pa Ajaks, kada govorimo o Evropi.

– Veliki timovi, to svi znaju. Naravno da ne možemo da se merimo sa njima… Ajaks dovodi igrača od 21 milion evra i on sa klupe počinje meč, žele da vrate titulu u Holandiji, videli ste ih sinoć, nema tu šta previše da se priča ko su oni i šta su oni, to se zna. Ferencvaroš, prošle godine u četvrtfinalu, sada pobeđuje Tvente u gostima, ma izuzetan tim. Moramo da budemo realni, daleko ispred nas, ali naravno da smo mogli bolje u nekim stvarima i ponavljam, nikada ne tražim alibi – otvoreno priča Tanjga.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šef struke „stare dame” pojasnio je na šta misli.

– Borbenost, želja u očima na terenu… Onakva kakva je bila prošle godine – trebalo je da bude i sada. Nisam to video, pa ne možemo mi „na kvalitet” da igramo sa tim ekipama, tu prosto nismo isti. Mora želja, agresija, borba za svaku loptu, e to nismo imali. U današnjem fudbalu, pa jedan Real ne može da igra na kvalitet protiv Ajaksa. Mora agresija, mora želja da bude na maksimumu. Drugo, koncentracija, golovi na početku i kraju utakmica, to se na tom nivou fudbala ne sme da dešava. Svih 90 minuta potreban je isti pristup, fokus i ključna stvar, ponavljam – agresivnost.

Došlo je dosta novih fudbalera, navijači Voše očekivali su od njih da odmah naprave razliku…

– Potrebno je da oni pokažu da su pojačanja. Prosto da se to vidi na terenu, u igri. Za sada to još nije slučaj. Moramo da pričamo otvoreno, nismo ih mi doveli iz klubova koji su po kvalitetu ispred Vojvodine… Rana faza sezone, ponavljam, potrebno je da pokažu da su pojačanja.

Podrška sa tribina bila je fantastična. Preko 10.000 ljudi. Većina svim srcem uz Vojvodinu…

– Veliko hvala svim našim iskrenim navijačima. Oni su u većini, oni dolaze zato što vole klub. Mnogo me je obradovalo što sam video dosta porodica, mališana koji slede ljubav prema Vojvodini. Što se tiče one manjine, koja u 15. minutu skandira protiv igrača ili mene, pa oni se okreću protiv Vojvodine, to nisu naši navijači. To nisu ljudi koji žele dobro klubu i koji dolaze na mečeve da navijaju za Vojvodinu. Već sam pričao o tome. Ako ti posle 15 minuta to radiš – to sve govori. Pritom, ljudi, pa mi ne igramo protiv Kaća, uz dužno poštovanje, igramo sa Ajaksom. Stvaranje takvog pritiska igračima, celom timu… Je l’ to može da radi neko ko je iskren navijač Vojvodine? Ne može.

Već u nedelju, Vojvodina gostuje Crvenoj zvezdi.

– Nema tu šta previše da se priča, kratak oporavak i potpuni fokus je već na toj utakmici. Znamo ko je i šta Crvena zvezda. Daćemo maksimum, ispraviti stvari koje nisu bile dobre i učiniti sve da dođemo do dobrog rezultata – jasna je poruka Miroslava Tanjge.