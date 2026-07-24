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Dušan Tadić je iz lože posmatrao duel svojih bivših klubova, Vojvodine i Ajaksa, a njegova pojava na stadionu izazvala je opšte oduševljenje.

Po završetku susreta, navijači „kopljanika” nagradili su ga pesmom, na šta je on odgovorio prilaskom njihovoj tribini kako bi ih pozdravio. Emocije nisu skrivali ni sami fudbaleri holandskog tima, a Stiven Berhajs, Tadićev nekadašnji saigrač iz dana u Ajaksu, posebno je istakao zadovoljstvo što je imao priliku da ga ponovo vidi.

"Videli smo ga već u hotelu. Zaista neverovatno! Tako je lepo videti ga. On je takav velikan i jedan je od razloga zbog kojih poželite da dođete u Ajaks – da biste igrali sa takvim fudbalerima. Nažalost, zajedno smo bili samo dve godine. Ali zaista se naježim kada pomislim na njega. Ovaj čovek zaslužuje ono najbolje od najboljeg. On je zaista veličina u svakom smislu“, rekao je za Ziggo sport.

Dušan Tadić na utakmici Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ajaks je u Srbiju doputovao sa novim šefom stručnog štaba, pošto je kormilo holandskog velikana preuzeo španski stručnjak Mičel.

„Dobar utisak, jednostavno. Zna šta želi. Naravno, potrebno je još vremena da sve dođe na svoje mesto, a mislim da će se u igračkom kadru dogoditi još neke promene. Ali ovo je lep prvi korak i za njega i za nas. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti velike stvari.”

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