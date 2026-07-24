Slušaj vest

Holandski stručnjak je sa Fudbalskim savezom Belgije potpisao ugovor do završetka Evropskog prvenstva 2028. godine, a na mestu selektora reprezentacije te zemlje zamenio je Rudija Garsiju, koji je smenjen nakon poraza od Španije u četvrtfinalu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

"Izuzetno mi je drago što su Mark van Bomel i njegovi saradnici prihvatili ovaj izazov. Veoma su motivisani i ambiciozni, a uveren sam da će, zahvaljujući svom međunarodnom iskustvu koje su stekli i kao treneri, i kao igrači, biti u idealnoj poziciji da pomognu našim 'belgijskim crvenim đavolima' da nastave da napreduju, ostvaruju rezultate i dostignu svoj puni potencijal - kako pojedinačno, tako i kao tim", naveo je sportski direktor Fudbalskog saveza Belgije Vensan Manart.

Poslednji klub u kom je Van Bomel radio kao trener bio je belgijski Antverp, čiju ekipu je vodio od maja 2022. do juna 2024. godine.

Holandski stručnjak je sa Antverpom 2023. godine osvojio trofeje u belgijskom prvenstvu, nacionalnom kupu i Superkupu Belgije.

Pre dolaska u Antverp vodio je ekipe Volfsburga i PSV-a.

Van Bomel je tokom igračke karijere, između ostalog, nastupao i za ekipe Barselone, Bajern Minhena, Milana i PSV-a, dok je za reprezentaciju Holandije odigrao ukupno 79 utakmica.

Holanđaninu će se u stručnom štabu reprezentaciju Belgije, u ulozi pomoćnih trenera, pridružiti i Budevejn Zenden, Marten Martens i Rajnir Robemont.

(Beta)