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Na meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, deo publike na zapadnoj tribini stadiona "Karađorđe" već u 15. minutu, a potom i na poluvremenu, uzvikivao je: "Vadi sina napolje", nezadovoljan partijom Siniše Tanjge.

Na pauzi je trener Vojvodine izvršio izmenu, pa je umesto Siniše uveo Mihaija Buteana, koji je zaigrao na mestu štopera, iako mu to nije prirodna pozicija.

Tanjga je posle utakmice zahvalio većini navijača na podršci, istakavši da oni koji su vređali njega i njegovog sina ne žele dobro Vojvodini.

"Veliko hvala svim našim iskrenim navijačima. Oni su u većini, dolaze zato što vole klub. Posebno me raduje što sam video mnogo porodica i dece koja rastu uz Vojvodinu. Što se tiče one manjine koja već u 15. minutu skandira protiv igrača ili mene, oni se okreću protiv Vojvodine. To nisu naši navijači i nisu ljudi koji žele dobro klubu", rekao je Tanjga za sajt Vojvodine.

On je dodao da ne razume takvu reakciju navijača u utakmici protiv rivala kakav je Ajaks.

"Ako to radiš posle samo 15 minuta, onda je sve jasno. Ljudi, mi ne igramo protiv Kaća, uz dužno poštovanje, već protiv Ajaksa. Stvarati takav pritisak igračima i ekipi ne može neko ko je iskren navijač Vojvodine", poručio je trener novosadskog kluba.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©