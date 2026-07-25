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Posle smrti starijeg brata Sekija, koji mu je bio najveći oslonac i najbolji prijatelj, odlučio je da okači kopačke o klin i posveti se porodici. Kao da to nije bilo dovoljno, samo sedam meseci kasnije ostao je i bez oca.

Bivši fudbaler Bajera iz Leverkuzena, Borusije Dortmund i Lajpciga priznao je da mu je to bila najteža godina u životu.

- Bila je ovo usrana godina, ne može se drugačije reći. Život mora da ide dalje, iako je još veoma teško sve prihvatiti - rekao je Kampl za nemački Bild.

Sa suprugom Vanesom i sinovima Đordijem i Luisom pronašao je utočište na Majorki, gde danas vodi potpuno drugačiji život. Umesto stadiona i reflektora, dane provodi radeći na svom imanju, uzgajajući voće i povrće.

Foto: PrintscreenInstagram

Na društvenim mrežama iznenadio je navijače fotografijama iz bašte, ponosno pokazujući dinje, lubenice, paradajz, paprike i luk, a porodica proizvodi i sopstveno maslinovo ulje.

- Sve raste kao ludo - pohvalio se 35-godišnji Kampl.

Iako je zauvek zatvorio poglavlje igračke karijere, fudbal nije izbacio iz srca. Redovno prati utakmice Lajpciga, sa kojim je odigrao više od 250 mečeva i osvojio trofeje, a otkrio je i da sebe u budućnosti vidi upravo u tom klubu.

1/6 Vidi galeriju Kevin Kampl Foto: Profimedia

- Biću trener u Lajpcigu - poručio je Kampl uz osmeh.

Nekadašnja zvezda Bundeslige danas je daleko od glamura profesionalnog sporta, ali je posle dva strašna porodična gubitka pronašla mir tamo gde ga je najmanje očekivala - uz porodicu i rad na zemlji.