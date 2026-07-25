OD FUDBALERA DO POLJOPRIVREDNIKA! Bio je zvezda Bundeslige, a danas kopa baštu i gaji lubenice: Dve porodične tragedije slomile Kevina Kampla! (FOTO)
Posle smrti starijeg brata Sekija, koji mu je bio najveći oslonac i najbolji prijatelj, odlučio je da okači kopačke o klin i posveti se porodici. Kao da to nije bilo dovoljno, samo sedam meseci kasnije ostao je i bez oca.
Bivši fudbaler Bajera iz Leverkuzena, Borusije Dortmund i Lajpciga priznao je da mu je to bila najteža godina u životu.
- Bila je ovo usrana godina, ne može se drugačije reći. Život mora da ide dalje, iako je još veoma teško sve prihvatiti - rekao je Kampl za nemački Bild.
Sa suprugom Vanesom i sinovima Đordijem i Luisom pronašao je utočište na Majorki, gde danas vodi potpuno drugačiji život. Umesto stadiona i reflektora, dane provodi radeći na svom imanju, uzgajajući voće i povrće.
Na društvenim mrežama iznenadio je navijače fotografijama iz bašte, ponosno pokazujući dinje, lubenice, paradajz, paprike i luk, a porodica proizvodi i sopstveno maslinovo ulje.
- Sve raste kao ludo - pohvalio se 35-godišnji Kampl.
Iako je zauvek zatvorio poglavlje igračke karijere, fudbal nije izbacio iz srca. Redovno prati utakmice Lajpciga, sa kojim je odigrao više od 250 mečeva i osvojio trofeje, a otkrio je i da sebe u budućnosti vidi upravo u tom klubu.
- Biću trener u Lajpcigu - poručio je Kampl uz osmeh.
Nekadašnja zvezda Bundeslige danas je daleko od glamura profesionalnog sporta, ali je posle dva strašna porodična gubitka pronašla mir tamo gde ga je najmanje očekivala - uz porodicu i rad na zemlji.