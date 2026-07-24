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Reprezentativac Bosne i Hercegovine za sada ostaje fudbaler Real Saragose, iako je jasno da španski tim na njega više ne računa ozbiljno.

Nakon što je prošlu sezonu proveo na pozajmici u poljskoj Jagjeloniji, 22-godišnji napadač vratio se u Saragosu u potrazi za novim angažmanom. Sve je ukazivalo na to da je prelazak u AIK gotova stvar i da ga čeka četvorogodišnji ugovor, ali su pregovori u poslednjem trenutku neočekivano obustavljeni.

Samed Baždar u dresu Partizana Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport©

Kako prenosi švedski „Expressen”, klub iz Stokholma je iznenada odustao od kupovine, pa će mladi ofanzivac morati da potraži novu sredinu do kraja letnjeg prelaznog roka.

Baždar je u dresu Saragose upisao 40 nastupa, uz po pet pogodaka i asistencija. Inače, klub iz Aragona iza sebe ima košmarnu sezonu u kojoj je zakucan za dno tabele Segunde, pa će prvi put od osnivanja i istorije duge 94 godine morati da nastupa u trećem rangu španskog fudbala.

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Samed Baždar posle 172. večitog derbija Izvor: Kurir