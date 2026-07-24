KAKAV ŠOK ZA BIVŠEG NAPADAČA PARTIZANA! Svi su ga već videli u Švedskoj, međutim... Španci više ne računaju na njega, sada što pre mora da pronađe novi klub!
Reprezentativac Bosne i Hercegovine za sada ostaje fudbaler Real Saragose, iako je jasno da španski tim na njega više ne računa ozbiljno.
Nakon što je prošlu sezonu proveo na pozajmici u poljskoj Jagjeloniji, 22-godišnji napadač vratio se u Saragosu u potrazi za novim angažmanom. Sve je ukazivalo na to da je prelazak u AIK gotova stvar i da ga čeka četvorogodišnji ugovor, ali su pregovori u poslednjem trenutku neočekivano obustavljeni.
Kako prenosi švedski „Expressen”, klub iz Stokholma je iznenada odustao od kupovine, pa će mladi ofanzivac morati da potraži novu sredinu do kraja letnjeg prelaznog roka.
Baždar je u dresu Saragose upisao 40 nastupa, uz po pet pogodaka i asistencija. Inače, klub iz Aragona iza sebe ima košmarnu sezonu u kojoj je zakucan za dno tabele Segunde, pa će prvi put od osnivanja i istorije duge 94 godine morati da nastupa u trećem rangu španskog fudbala.