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Na stadionu Kamp Nou dogodila se velika tragedija u kojoj je život izgubio 54-godišnji radnik tokom izvođenja radova na velikoj rekonstrukciji doma Barselone.

Kako prenosi agencija EFE, nesrećni čovek je preminuo od posledica snažnog udarca koji je zadobio na gradilištu. Ovo je ujedno i prvi zabeleženi smrtni slučaj od juna 2023. godine, kada su zvanično započeti obimni radovi na obnovi kultnog objekta.

1/6 Vidi galeriju KAMP NOU POSTAO RUŠEVINA! ČUVENI STADION OTIŠAO U LEGENDU: Barselona naredne tri godine podstanar! Igraće na poznatom zdanju Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Katalonska policija je odmah izašla na teren i po službenoj dužnosti obavestila nadležni istražni sud, kao i Odeljenje za preduzeća i rad Katalonije, koji će sprovesti detaljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Inače, rekonstrukcija stadiona „Spotify Camp Nou” predstavlja jedan od najvećih i najambicioznijih infrastrukturnih projekata u evropskom fudbalu.

Na gradilištu se trenutno izvode radovi na podizanju treće tribine i noseće konstrukcije za budući krov, čija je montaža predviđena za narednu godinu. I pored velikih građevinskih zahvata, stadion je od prošle sezone delimično otvoren i pušten u funkciju.