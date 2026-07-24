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Govorio je Lukasen i o prvim utiscima nakon potpisa ugovora.

- Utisci su veoma dobri. Crvena zvezda je veliki tim i veliki klub, prvi utisci su zaista odlični - rekao je Lukasen.

Otkrio je Lukasen i da je pre dolaska u Zvezdu razgovarao sa Ognjenom Mimovićem.

- Pozvao sam ga i rekao mu da me Crvena zvezda želi. Imao je samo lepe reči o klubu i bio je veoma pozitivan. To mi je mnogo značilo. Posle razgovora sa Mimovićem stekao sam veoma dobar osećaj i bio sam srećan zbog toga.

Govorio je Lukasen i o klupskim ambicijama na domaćoj i međunarodnoj sceni.

- Mislim da možemo da ostvarimo odlične rezultate. Kao što sam rekao, Crvena zvezda je veliki i dobro poznat klub. Već ostvaruje dobre rezultate, a nadam se da zajedno možemo da budemo još uspešniji.

1/8 Vidi galeriju Derik Lukasen Foto: FCI / Gonzales Photo / Profimedia

Snažni defanzivac otkrio je šta smatra svojim najvećim kvalitetima.

- Trudim se da budem “agresivan” defanzivac, da dobijam duele, ali i da budem kvalitetan sa loptom u nogama, da upućujem dobra dodavanja i na svaki način pomognem ekipi. To bih izdvojio kao svoje glavne karakteristike.

Za kraj, Zvezdino novo pojačanje imalo je i jasnu poruku za sve navijače crveno-belih.

- Želim da im se zahvalim na poverenju. Nadam se da ćemo imati uspešnu sezonu, da ćemo zajedno uživati u njoj i da ću biti spreman da pomognem timu na svaki mogući način - zaključio je Lukasen.

Derik Lukasen je rođen 3. jula 1995. godine u Amsterdamu. Fudbalski se razvijao u mlađim kategorijama AZ Alkmara, gde je i započeo seniorsku karijeru i odličnim partijama skrenuo pažnju, ostvarivši transfer u PSV iz Ajndhovena. Tokom bogate internacionalne karijere nastupao je i za nemačku Hertu, Anderleht, Kasimpašu i Karagumruk, kao i za Makabi iz Tel Aviva i kiparski Pafos.