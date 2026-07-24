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Ipak, Rodrija su prethodnih sezona pratili brojni problemi sa povredama. Zbog rupture prednjih ukrštenih ligamenata propustio je najveći deo sezone 2024/25, dok su ga tokom prošle sezone dodatne povrede često udaljavale sa terena.

Mareska je na prvoj konferenciji za medije otkako je preuzeo Mančester siti potvrdio da je operacija neophodna.

"U ponedeljak ide na operaciju. Posle toga mu je potreban odmor, mora da se oporavi, a zatim će nam se ponovo priključiti", rekao je italijanski stručnjak, a preneo Bi Bi Si (BBC).

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Novi trener Sitija nije želeo da precizira kada bi osvajač Zlatne lopte mogao da se vrati na teren, ali je odbacio spekulacije o njegovom mogućem odlasku iz kluba, nakon što su se prethodnih dana pojavile informacije da je za njega zainteresovan Real Madrid.

"Kada su u pitanju veliki igrači, uvek postoje spekulacije i to me ne brine. Normalno je da se priča o njemu, jer je osvojio Svetsko prvenstvo i jedan je od najboljih fudbalera na svetu. Mislim da bi svaki trener želeo da u ekipi ima Rodrija", istakao je Mareska.

Govoreći o ostalim reprezentativcima koji još nisu priključeni pripremama, Mareska je rekao da očekuje da će svi biti na raspolaganju tri ili četiri dana pre utakmice Komjuniti šilda protiv aktuelnog šampiona Premijer lige Arsenala, koja je na programu 16. avgusta.