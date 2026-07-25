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Napadač Mančester junjateda, Holanđanin Džošua Zirkze ukrao je šou na pripremnom meču protiv norveškog Rozenborga, kada je postigao gol o kojem bruje ostrvski mediji.

Napadač Mančester junajteda - Džošua Zirkze  Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Zirkze je primio loptu na ivici šesnaesterca, fantastičnim driblingom izbacio dvojicu čuvara, zatim obišao golmana i rutinski pogodio praznu mrežu za erupciju oduševljenja.

Engleski tabloidi nisu štedeli reči hvale. The Sun je njegov pogodak nazvao čak "najboljim golom pripremnog perioda", dok su navijači na društvenim mrežama poručili da je upravo ovakav Zirkze nedostajao "crvenim đavolima".

Ali, nije se zaustavio samo na tome. Holandski reprezentativac je uz fenomenalan pogodak upisao i asistenciju u ubedljivoj pobedi Junajteda od 5:0, čime je ozbiljno pojačao konkurenciju u napadu i poslao jasnu poruku da želi mesto u startnoj postavi.

Posebno je zanimljivo što je Zirkze pre samo nekoliko dana bio na meti kritika posle poraza od Vreksama, kada su mnogi dovodili u pitanje njegovu formu. Samo sedam dana kasnije odgovorio je na najbolji mogući način - golčinom koja je obišla svet i naterala navijače da veruju da bi upravo on mogao da eksplodira u novoj sezoni.

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