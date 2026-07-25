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Real Madrid ne odustaje od dovođenja jednog od najtraženijih napadača današnjice!

Kako prenose strani mediji, "kraljevski klub" je napravio prvi veliki korak i poslao zvaničnu ponudu vrednu čak 100 miliona evra za krilnog napadača RB Lajpciga Jana Diomandea. U pitanju je 90 miliona evra fiksno, uz dodatnih 10 miliona kroz bonuse, ali odgovor Nemaca bio je ekspresan – ponuda je odbijena!

1/8 Vidi galeriju Jan Diomande Foto: Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Razlog? U Lajpcigu smatraju da njihov biser vredi znatno više. Prema pisanju medija, nemački klub traži između 120 i 130 miliona evra, pa će Florentino Perez morati ozbiljno da poveća ponudu ukoliko želi da završi posao.

Dijamonde je prošle sezone eksplodirao u Bundesligi, gde je postigao 12 golova i upisao devet asistencija, a dodatno je skrenuo pažnju sjajnim partijama na Svetskom prvenstvu u dresu Obale Slonovače. Upravo zbog toga našao se na radaru najvećih evropskih klubova.

Real, međutim, nije jedini u trci. Veliko interesovanje pokazali su i PSŽ i Liverpul, koji su prethodno takođe pokušavali da ga dovedu, ali bez uspeha. Prema pojedinim izveštajima, Dijamonde je ranije bio skloniji prelasku u Pariz, što dodatno komplikuje posao Madriđanima.