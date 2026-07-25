ODUŠEVIO NA MUNDIJALU - SADA GA ŽELI REAL! Florentino bacio 100 miliona na sto, usledio hladan tuš!
Real Madrid ne odustaje od dovođenja jednog od najtraženijih napadača današnjice!
Kako prenose strani mediji, "kraljevski klub" je napravio prvi veliki korak i poslao zvaničnu ponudu vrednu čak 100 miliona evra za krilnog napadača RB Lajpciga Jana Diomandea. U pitanju je 90 miliona evra fiksno, uz dodatnih 10 miliona kroz bonuse, ali odgovor Nemaca bio je ekspresan – ponuda je odbijena!
Razlog? U Lajpcigu smatraju da njihov biser vredi znatno više. Prema pisanju medija, nemački klub traži između 120 i 130 miliona evra, pa će Florentino Perez morati ozbiljno da poveća ponudu ukoliko želi da završi posao.
Dijamonde je prošle sezone eksplodirao u Bundesligi, gde je postigao 12 golova i upisao devet asistencija, a dodatno je skrenuo pažnju sjajnim partijama na Svetskom prvenstvu u dresu Obale Slonovače. Upravo zbog toga našao se na radaru najvećih evropskih klubova.
Real, međutim, nije jedini u trci. Veliko interesovanje pokazali su i PSŽ i Liverpul, koji su prethodno takođe pokušavali da ga dovedu, ali bez uspeha. Prema pojedinim izveštajima, Dijamonde je ranije bio skloniji prelasku u Pariz, što dodatno komplikuje posao Madriđanima.
Ipak, u Madridu ne planiraju da odustanu. Španski mediji tvrde da bi pregovori mogli da se nastave već narednih dana i da je Real spreman da popravi ponudu kako bi pobedio konkurenciju i doveo igrača kojeg vide kao jednog od nosilaca budućnosti kluba.