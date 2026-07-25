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Za Hviču Kvarackeliju (25) već svi znaju. Zvezda Pari Sen Žermena, jedan od najboljih fudbalera današnjice i ozbiljan kandidat za "Zlatnu loptu", iz nedelje u nedelju oduševljava ljubitelje fudbala širom sveta. Međutim, ono što mnogima nije poznato jeste da stiže njegov naslednik - mlađi brat Tornike (16), oko koga će tek uslediti rat evropskih velikana.

Reč je o momku rođenom 7. februara 2010. godine koji već na prvi pogled neodoljivo podseća na svog slavnog brata. Igra na poziciji krila, a stil igre, specifično kretanje, ulazak u dribling i vizija na terenu jasno pokazuju da je reč o identičnom fudbalskom genu.

1/5 Vidi galeriju Tornike Kvarachelija Foto: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia

Sijao u Evropi, snimci preplavili mreže

Mladi Kvarachelija skrenuo je pažnju javnosti skorašnjim nastupom u kvalifikacijama za Ligu konferencija u dresu matičnog Dinama iz Tbilisija. U ubedljivoj pobedi nad Žalgirisom (3:0), kojom su praktično obezbedili prolaz u treću rundu, Tornike je bio nerešiva enigma za protivničku odbranu. Iako se nije upisao u strelce, konstanto je kreirao šanse i pravio haos na svojoj strani terena.

Ubrzo nakon meča, snimci njegovih najboljih poteza zapalili su društvene mreže, a poređenja sa Hvičom postala su neizbežna.

Ko je, zapravo, Tornike Kvarachelija?

Datum rođenja: 7. februar 2010. godine

Klub: Dinamo Tbilisi

Pozicija: Krilo

Prošao je kompletnu omladinsku školu Dinama iz Tbilisija, a raniji ulazak u prvi tim samo potvrđuje o kakvom se ekstremnom talentu radi. Prve seniorske minute upisao je 16. maja ulaskom sa klupe, i od tada njegov uspon ne staje.

Zanimljivo je da je u maju boravio i u kampu minhenskog Bajerna, gde se čak upisao i u strelce, ali je ipak odlučio da se za sada vrati u domovinu i gradi put postepeno.

Redovno nastupa za mlađe selekcije Gruzije (U16 i U17), pa nema sumnje da ćemo uskoro u A reprezentaciji gledati uubitačan tandem braće Kvarachelija. Inače, u sklopu evropskih obaveza, njegov Dinamo čeka nastavak borbe u Ligi konferencija - takmičenju u kom učestvuje i Partizan.

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