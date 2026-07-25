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Crnogorski fudbal doživeo je pravi evropski brodolom, a katastrofalni rezultati tamošnjih klubova postali su tema i van granica Crne Gore.

Hrvatski portal "Jutarnji list" objavio je tekst u kojem je žestoko kritikovao nastupe crnogorskih predstavnika u evropskim takmičenjima, a naslov je odmah privukao veliku pažnju:

"Sramota za komšije, uspeli su da nadmaše i Hrvate iz najgorih dana! Stali uz bok 'liliputancima'..."

U tekstu se navodi da se crnogorski klubovi trenutno nalaze u neverovatnom nizu od devet uzastopnih poraza u Evropi, bez ijednog osvojenog boda za nacionalni koeficijent.

Posebno su kritikovani nastupi Dečića, Petrovca i Mornara, koji su evropsko takmičenje završili već u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Dečić je oba puta poražen od letonske Lijepe (0:1, 1:2), Petrovac od litvanskog Žalgirisa (1:3, 1:2), dok je Mornar eliminisan od andorskog Atletik Eskaldesa (1:2, 0:2).

Ni šampion Crne Gore Sutjeska nije uspeo da popravi sliku. Nikšićani su prvo izgubili oba meča od kazahstanskog Kairata, a zatim su u Ligi konferencije doživeli težak poraz od beloruskog ML Vitebska rezultatom 0:3.

Hrvatski portal je ocenio da je trenutna situacija u crnogorskom fudbalu toliko loša da je, kako navode, "nadmašila i neke od najgorih hrvatskih evropskih epizoda".

U oštroj analizi istaknuto je da su crnogorski klubovi trenutno na nivou ekipa iz država poput Lihtenštajna, Gibraltara i San Marina, što je dodatno podiglo prašinu u fudbalskoj javnosti.

Ukoliko Sutjeska ne uspe da napravi preokret u revanšu protiv ML Vitebska, crnogorski klubovi mogli bi da stignu do neslavnog rekorda od 10 uzastopnih poraza u evropskim takmičenjima.