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Fudbalere Partizana očekuje gust raspored na samom početku sezone. Nema vremena za predah u Humskoj - samo nekoliko dana nakon ubedljivog trijumfa nad ekipom Una Štrasen u evropskim kvalifikacijama, crno-beli u nedelju izlaze na teren u okviru 2. kola Super lige Srbije. Rival je još jedan novajlija u elitnom društvu, ekipa Mačve.

Izabranici Saše Ilića nemaju pravo na grešku nakon kiksa na premijeri i remija protiv Zemuna (2:2). Pobeda u Šapcu nameće se kao imperativ, dok domaća ekipa traži reakciju i popravni utisak posle teškog poraza na "Marakani" (0:5) na startu šampionata.

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Uzavrela atmosfera i najava rotacija

Šef stručnog štaba crno-belih, Saša Ilić, izuzetno je oprezan pred ovo gostovanje i svestan je izazova koji ga očekuje:

- Sutra nas čeka utakmica protiv ekipe koja je ušla iz Prve lige Srbije i koja je poznata kao domaćinska, čeka nas uzavrela atmosfera, ali mi smo Partizan i moramo da idemo na tri boda.

Ritam utakmica na svaka tri dana primorava stručni štab na taktičke promene u sastavu:

- Ja sam i ranije rekao da ćemo mi na početku rotirati puno igrača i davati minutažu svima. Jedino kroz intenzitet i ritam možemo da igramo dobro. Promenićemo nekolicinu igrača, ali su naše namere jasne, uz dužno poštovanje Mačvi, mi ćemo ići da pobedimo.

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Ubedljiv poraz Mačve ne zavarava crno-bele

Uprkos tome što je Mačva u prvom kolu pretrpela ubedljiv poraz od Crvene zvezde, u taboru Partizana nema mesta opuštanju.

- Pogledao sam utakmicu Mačve i Zvezde, nije to parametar za sutrašnju utakmicu. Puno bodova su osvajali na domaćem terenu, nadam se da će stadion biti ispunjen i ne očekujem nimalo laku utakmicu.

Ilić je potom potpuno otvoreno analizirao dosadašnja izdanja svog tima i naglasio da ekipa mora i može mnogo bolje:

- Ja ne znam kako ja vama delujem, da je Partizan igrao kao u prvih 30 minuta protiv Zemuna i da je ispustio bodove, ja bih bio zadovoljan. Težiću da idemo ka tome, ali ja sam iskren, ne mogu da budem zadovoljan, jer znam da ova ekipa može bolje.

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Pritisak rezultata i potraga za pravim ritmom

Zahtevi u Humskoj ulici su uvek maksimalni, što podseća i sam šef struke:

- Stvarno ne znam kako da odgovorim na ovo pitanje. Ko god da je trener ili igrač, u Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji.

Kada je reč o eventualnim novim pojačanjima u igračkom kadru, vesti za sada nema:

- Koliko sam ja upućen nema.

Na kraju, Ilić se osvrnuo na dosadašnjih 180 minuta fudbala u novoj sezoni i izdvojio period kojim je bio najzadovoljniji, ali i poslao jasnu poruku o modelu igre koji zahteva:

- Ja ne znam. Ako poredimo ovih 180 minuta, za mene je bilo najbolje prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko ćemo morati da ispravljamo stvari u hodu, moraćemo, ali ja ponavljam, Partizan mora ritmmom da gazi protivnike u Super ligi.

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