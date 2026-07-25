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Fudbalere Partizana očekuje gust raspored na samom početku sezone. Nema vremena za predah u Humskoj - samo nekoliko dana nakon ubedljivog trijumfa nad ekipom Una Štrasen u evropskim kvalifikacijama, crno-beli u nedelju izlaze na teren u okviru 2. kola Super lige Srbije. Rival je još jedan novajlija u elitnom društvu, ekipa Mačve.

Izabranici Saše Ilića nemaju pravo na grešku nakon kiksa na premijeri i remija protiv Zemuna (2:2). Pobeda u Šapcu nameće se kao imperativ, dok domaća ekipa traži reakciju i popravni utisak posle teškog poraza na "Marakani" (0:5) na startu šampionata.

Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Uzavrela atmosfera i najava rotacija

Šef stručnog štaba crno-belih, Saša Ilić, izuzetno je oprezan pred ovo gostovanje i svestan je izazova koji ga očekuje:

- Sutra nas čeka utakmica protiv ekipe koja je ušla iz Prve lige Srbije i koja je poznata kao domaćinska, čeka nas uzavrela atmosfera, ali mi smo Partizan i moramo da idemo na tri boda.

Ritam utakmica na svaka tri dana primorava stručni štab na taktičke promene u sastavu:

- Ja sam i ranije rekao da ćemo mi na početku rotirati puno igrača i davati minutažu svima. Jedino kroz intenzitet i ritam možemo da igramo dobro. Promenićemo nekolicinu igrača, ali su naše namere jasne, uz dužno poštovanje Mačvi, mi ćemo ići da pobedimo.

Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ubedljiv poraz Mačve ne zavarava crno-bele

Uprkos tome što je Mačva u prvom kolu pretrpela ubedljiv poraz od Crvene zvezde, u taboru Partizana nema mesta opuštanju.

- Pogledao sam utakmicu Mačve i Zvezde, nije to parametar za sutrašnju utakmicu. Puno bodova su osvajali na domaćem terenu, nadam se da će stadion biti ispunjen i ne očekujem nimalo laku utakmicu.

Ilić je potom potpuno otvoreno analizirao dosadašnja izdanja svog tima i naglasio da ekipa mora i može mnogo bolje:

- Ja ne znam kako ja vama delujem, da je Partizan igrao kao u prvih 30 minuta protiv Zemuna i da je ispustio bodove, ja bih bio zadovoljan. Težiću da idemo ka tome, ali ja sam iskren, ne mogu da budem zadovoljan, jer znam da ova ekipa može bolje.

Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Pritisak rezultata i potraga za pravim ritmom

Zahtevi u Humskoj ulici su uvek maksimalni, što podseća i sam šef struke:

- Stvarno ne znam kako da odgovorim na ovo pitanje. Ko god da je trener ili igrač, u Partizanu se priznaju samo pobede i trofeji.

Kada je reč o eventualnim novim pojačanjima u igračkom kadru, vesti za sada nema:

- Koliko sam ja upućen nema.

Na kraju, Ilić se osvrnuo na dosadašnjih 180 minuta fudbala u novoj sezoni i izdvojio period kojim je bio najzadovoljniji, ali i poslao jasnu poruku o modelu igre koji zahteva:

- Ja ne znam. Ako poredimo ovih 180 minuta, za mene je bilo najbolje prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko ćemo morati da ispravljamo stvari u hodu, moraćemo, ali ja ponavljam, Partizan mora ritmmom da gazi protivnike u Super ligi.

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