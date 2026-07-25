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Jedna od najzanimljivijih priča iz života Luisa Suareza ponovo je isplivala i za kratko vreme preplavila društvene mreže.

1/3 Vidi galeriju Luis Suarez Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Društvene mreže ponovo je zapalila anegdota o urugvajskom napadaču i njegovoj supruzi Sofiji Balbi, koja mu je, kako je ispričao, održala lekciju koju nikada nije zaboravio.

Sofija Balbi i Luis Suarez Foto: Profimedia

Sve se dogodilo posle jedne od najboljih utakmica njegove karijere.

Suarez je u dresu Liverpula protiv Noriča postigao čak četiri gola u pobedi 5:1 i priredio šou koji se i danas pamti. Bio je to jedan od njegovih najimpresivnijih nastupa u Premijer ligi.

Posle takve partije očekivao je poseban doček kod kuće.

Ali umesto pohvale - tišina.

"Dao sam četiri gola Noriču, došao kući i očekivao sam da će supruga da mi čestita. Nije mi rekla ni reč", otkrio je Suarez.

Sutradan ga je pogledala i pitala da li zna zašto mu nije čestitala.

Odgovor ga je potpuno prizemljio.

Poručila mu je da je za ceo svet možda velika fudbalska zvezda, ali da je kod kuće i dalje isti čovek - suprug i otac.

"Možeš da daš 600 golova, ali..."

Suarez je kasnije objasnio da je upravo taj trenutak bio važna životna lekcija.

Istakao je da veliki uspesi mogu lako da odvoje sportiste od realnosti, ali da mu je bilo važno da ima nekoga ko će ga podsetiti ko je kada se ugase reflektori.

"Tada sam razumeo sve, bila je u pravu. Kada počnu da vas hvale sa svih strana, ulazite u rizik da izgubite dodir sa realnošću. Kada imate nekoga uz sebe ko vas podseća ko ste, ko vas drži na zemlji, to je ekstremno bitno. Za ceo svet sam bio Luis Suarez, ali sam kući bio ista osoba. Nisam kod kuće strelac, već otac, suprug, neko ko pomaže i pere sudove. Možeš da daš 600 golova, ali ako bacaš odeću po kući i ponašaš se aljkavo, dobićeš grdnju i lekciju. I to je u redu, potrebno je neko da te drži na zemlji", ispričao je Suarez.

Za fudbalski svet bio je jedan od najboljih napadača planete, ali u svom domu nije bio "gol-mašina", već suprug i otac.

Ta poruka je upravo razlog zbog kog je priča ponovo privukla pažnju navijača širom sveta - mnogi su je podelili kao primer koliko je važno imati nekoga ko vas drži čvrsto na zemlji.