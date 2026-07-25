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Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u nedelju od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" u velikom srpskom derbiju.

Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Vojvodine moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen.

Najmlađi navijači Crvene zvezde na stadionu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Takođe, duelu drugog kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u nedelju od 19.00 časova.

Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva. Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Vojvodine.

1/12 Vidi galeriju Zenit Crvena zvezda, prijateljska utakmica 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Najmlađi navijači Crvene zvezde će i u drugom kolu Superlige Srbije protiv Vojvodine imati priliku da učestvuju u kreativnoj aktivaciji, a najuspešniji i da zakorače na teren Marakane. Klub poziva decu da nacrtaju kako oni vide predstojeću utakmicu sa Vojvodinom i donesu svoje crteže u fan zonu na zapadu ispred Red Star šopa u nedelju 26. jula, od 17 časova i 30 minuta. Pet najlepših radova biće nagrađeno, a njihovi autori će na poluvremenu izaći na glavni teren, imati šansu da šutiraju na mali gol i osvoje vredne nagrade.

Svi koji postignu gol biće nagrađeni, a obezbeđene su i utešne nagrade za ostale učesnike. Da biste učestvovali, potrebno je da na poleđini crteža napišete ime i prezime deteta, kao i kontakt telefon roditelja ili staratelja. Odabrani učesnici biće kontaktirani na početku utakmice.

Ulaznice su u onlajn prodaji, dok će kupovina na šalterima Marakane biti dostupna u subotu od 10.00 do 18.00 časova kao i u nedelju na dan meča od 12.00 sati do početka utakmice.

Cene karata su sledeće:

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Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 1.400 dinara